TOKİ Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Nevşehir 1410 konut kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Nevşehir 1410 konut kura sonuçları belli oluyor. Kentsel dönüşüm kapsamında binlerce kişinin başvuru yaptığı TOKİ Nevşehir konutlarında hak sahipleri açıklanıyor. Saat 11:00'de başlayan kura çekilişinin ardından TOKİ Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap aranıyor. Peki TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Nevşehir Kale Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Bekdik Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen 1410 konut için 25 Mayıs Salı günü hak sahipleri arasında konut belirleme kurası çekiliyor
Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından Nevşehir Merkez Kale Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi çerçevesinde Bekdik Mahallesi'nde 1410 konutun yapıldığı bildirildi.