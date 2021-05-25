TOKİ Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Nevşehir 1410 konut kura sonuçları isim listesi!

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından Nevşehir Merkez Kale Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi çerçevesinde Bekdik Mahallesi'nde 1410 konutun yapıldığı bildirildi.