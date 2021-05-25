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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 17:21
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    • 25.05.2021 17:21
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    2021 Mayıs ayı uzatıldı mı? ?

    KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Mayıs ayı ? Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mart ayında sona ereceği açıklanan kısa çalışma ödenekleri yeniden uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda önce Kısa Çalışma Ödeneği’nin 31 Mart’ta son bulacağını söylemişti. Daha sonra açıklanan kararla KÇÖ’nün uzatıldığı bildirilmişti. Peki, 2021 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

    takvim.com.tr
    2021 Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

    2021 Mayıs ayı kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Geçtiğimiz yıl ödenmeye başlanan kısa çalışma ödenekleri parça parça uzatılmış ve günümüze kadar gelmişti. Son olarak Mart ayında ödenen kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına karar verilmişti.

    2021 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR YATACAK?

        Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

        Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

        Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

        Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

        Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
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