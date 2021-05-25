SORU: Pandemi süreci işsizlik konusunda ciddi bir baskı oluşturdu. Bundan sonraki süreçte ne tür adımlar atmayı planlıyorsunuz?

CEVAP: Salgın nedeniyle 2019 yılına göre 2020 yılında 1,3 milyon istihdam kaybı yaşandı. Tüm dünyada bu istihdam kaybının yaşandığını görüyoruz. Ancak aldığımız tedbirler sonucunda 2020 haziranına göre istihdamda bir iyileşme var. Haziran ayında 26,5 milyon olan istihdam sayısı 2021 mart ayında 28 milyona ulaştı. Bu elbette bizim hedefimizin altında, ama tedbirlerimizi hayata geçirdiğimizde bunların olumlu etkilerinin olacağını düşünüyoruz. Toplam 9 milyon 546 bin vatandaşımıza destek sunduk. Parasal tutarı da 55 milyar TL'ye ulaştı. Haziran sonu itibarıyla bu rakam 67,5 milyar TL'ye ulaşacak. İstihdamı iyileştirmeye yönelik hemen atmaya başlayacağımız adımları 5 başlıkta toplayabiliriz istihdam teşviklerini revize ediyoruz, sadeleştiriyoruz. İkincisi, ilave istihdama finansman desteği sağlayacağız. Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere istihdam katkıları her bir ilave kişi için 100 bin TL'lik krediye erişim imkanı sağlayacağız. İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın istihdam ettiği her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği SGK ve İşsizlik Sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. Genç istihdamını ve işgücü niteliğini artırmaya yönelik tedbirler alacağız. Türkiye'nin en temel problemlerinden bir tanesi ara kademedeki istihdam problemi. Buna yönelik çok ciddi iki tedbir alıyoruz. Yeni nesil çalışma yöntemlerini yaygınlaştıracağız. İl bazında sektörel beceri haritaları hazırlıyoruz, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü için geçiş destekleri vereceğiz.

SORU: Dolar cinsinden büyüme rakamları TL'de olduğu gibi olumlu değil. Türkiye'nin ana hedefi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. Dolayısıyla bu tablo hedefi olumsuz etkiler mi?

CEVAP: Türkiye sınai altyapısı, zengin insan kaynağı, inovatif kabiliyetleri ve girişimcileri sayesinde yüksek büyüme potansiyeline sahip. Ancak en temel problemimiz büyümenin finansmanı konusunda ortaya çıkıyor. Örneğin geçen yıl toplam yatırım harcamalarının milli gelirdeki oranı %31 olarak gerçekleşti. Bunların %26'sı iç tasarruflarımızla finanse edildi. Geriye kalan %5'lik kısım için de dış tasarrufları kullandık. Yatırım-tasarruf eşitsizliği, yani %5'lik kısım geçen sene verdiğimiz cari açığa karşılık geliyor. Dolayısıyla kalkınma önceliklerimizle büyümenin finansmanı konusunda bir denge kurmamız gerekiyor. Büyümenin finansmanında dışarıya kısmen bağımlı olmamız ve sermaye akımlarındaki olası aksaklıklar, döviz kurlarındaki volatiliteye karşı kırılganlığı artırırken, kurdan enflasyona geçişi de hızlandırıyor. Kurun oynaklığı da bu yapısal sorundan geçiyor. Faizin yüksekliği de, enflasyonun katılığı da buna ilave edilebilir. Bu yapısal sorunla mücadele konusunda kararlıyız. İşin bir de tabii konjonktürel boyutları var, 2013'ten bu yana gerek iç, gerekse dış kaynaklı ciddi sınamalarla karşılaştık. 2020 Mart'ından itibaren içinde bulunduğumuz pandemi süreci tüm dünyada alışık olduğumuz düzenleri sarstı. Ancak, aşılama performansımız pek çok ülkeden daha iyi. Bu durum büyüme performansımızı olumlu etkiliyor. Temel önceliğimiz büyümenin kaliteli, dengeli ve istikrarlı bir patikada oluşması. Elbette zorlukların da farkındayız bu zorlukların hiçbirisi aşılamayacak nitelikte değil, kırılgan tarafları hızla onarıp güçlü yönlerimizi daha da perçinleyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik politikalarının yönü ve hedefi bellidir. Piyasalar bize güvensin, sanayicimiz güvensin, halkımız bize güvensin.

SORU: Türkiye son 1,5 yılda bir kemer sıkma politikası uyguladı mı? Pandemi sürecinde ne kadarlık destek harcaması yapıldı ve yıl sonu öngörüleriniz nedir?

CEVAP: Türkiye ekonomisinin güçlü yanlarından biri, uzun yıllardır uyguladığı bütçe disiplini sayesinde ulaştığı düşük kamu borcudur. Uygulanan bu politika, ülke risk primini düşüren aynı zamanda para politikasının etkinliğini artıran önemli bir politikadır. 2020 yılından bugüne pandeminin merkezi yönetim bütçesine getirdiği yük 79 milyar TL'ye yakın. 2021 yıl sonunda da açıkladığımız destekleri dahil ettiğimizde yaklaşık 109 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz. Ayrıca pandemi nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza sadece merkezi yönetim bütçesiyle değil, diğer araçlarla da destek vermeye çalıştık. Örneğin pandemi başından bugüne kadar işsizlik sigortasından yaklaşık 55 milyar TL ödeme yaptık. Merkezi Yönetim Bütçesi, İşsizlik Sigortası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destek Fonu'ndan toplam 136 milyar TL harcadık. Yıl sonuna kadar da bu tutar 182,7 milyar TL'ye ulaşmış olacak. Bahsettiğim bu tutarın milli gelirin %3'ünü aşmasını bekliyoruz. Ayrıca kredi paketleriyle 315 milyar TL'lik bir destek sağlandı. Kredi paketleriyle sağlanan destek milli gelirin yaklaşık %6'sına ulaştı. Yapılan ertelemeler nedeniyle de 200 milyar TL'nin üzerinde bir erteleme söz konusu oldu. Bu tutar da milli gelirin %3,6'sı.

SORU: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefes kredisi konusunda bakanlığınızın çalışma yürüteceğini duyurdu. Bu konuda hangi aşamadasınız? Sanayi sektörünü canlandırmak için neler planlıyorsunuz?

CEVAP: Nefes kredisinin detaylarını çalışıyoruz. Salgından etkilenen tüccarlarımız, sanayicilerimiz ve şirketlerimiz bu kredilerden faydalanacak. Burada biz paranın nereye gittiğini bilmek istiyoruz ve amaç dışı kullanımların da önüne geçmek istiyoruz. Kullandırılacak kredinin öncekilerden farkı, sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak. Alınan kredinin doğrudan firmanın ihtiyaçları için kullanılmasını temin edecek bir takım düzenlemelerimiz olacak. Çarşamba gününe kadar teknik detayların netleşmesini planlıyoruz. Faiz ve geri ödeme koşullarını bu hafta açıklayacağız.