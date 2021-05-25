ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN HİZMETLERDE NELER VAR?

Değerlendirmede yer alan "Hijyen" kategorisi ile hem hava yollarının hem de tedarikçilerin yenilikçiliğini ve beraberinde sundukları çözüm önerileriyle reflekslerinin ölçülmesi amaçlanıyor.

THY'nin yolcularına güvenli bir seyahat ortamı sunmak için tasarladığı hijyen kitleri içerisinde uçuş süresine göre maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanları yer alıyor. Sette yer alan ürünler rakiplerine göre, tasarım, içerik ve kalite açısından farkını yansıtarak "Gold" statüsünde ödüle layık görüldü.