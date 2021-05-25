Ailelere 273.4 milyon TL destek (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımı ödemelerini yapacaklarını söyledi. Sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere, çoklu doğumla dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklar, 0-6 yaş arasındaki çocuklar ile gebelere gebelik, doğum ve lohusalık dönemi için 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirten Yanık, 2.7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi. Yanık, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarına ifade ederek, 25 Mayıs itibarıyla 2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3.3 milyon lira destekte bulunulacağını kaydetti.

TAMEK HAMLESİ

Sagra satın almasıyla gıda sektörüne giriş yapan OYAK, 65 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Türkiye'nin köklü markalarından Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumu'na başvurdu. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Tamek ürünlerinin mevcut pazar paylarını kısa vadede 2 ila 3 katına, orta vadede ise 4 ila 5 katına çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

ELMASI ZOR!

Hong Kong'da bir müzayedede satışa çıkarılan 'Sakura' adlı elmas, 29.3 milyon dolar (yaklaşık 246 milyon lira) fiyata alıcı buldu. Mor-pembe renk kombinasyonu nedeniyle nadir bulunan 15.81 karatlık elmasa en yüksek teklifi müzayedeye telefonla katılan bir alıcının verdiği öğrenildi. Elmas, geçen yıl Cenevre'de 27 milyon dolara satılan mor-pembe elmasın rekorunu kırmış oldu.

YÜZEN EVLER GELİYOR

Fransız Anthenea, yüzen ev tasarladı, siparişleri almaya başladı. 2022'de piyasaya çıkacak, 540 metrekarelik kapsülden oluşan yüzen evler, 4 kişilik bir aile için alan sunuyor. Lüks iç mekanda salon ve mini mutfak bulunurken, çatı katında 12 kişiye kadar güneşlenme alanı bulunuyor. Fiyatı ise 365 bin ile 730 bin dolar arasında.