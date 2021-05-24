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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 03:03
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    • 25.05.2021 03:03
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    Son dakika: 'de yayımlandı: nda görev değişikliği

    Gelen son dakika haberine göre, Başkan 'ın imzasıyla gerçekleşen ve 'de yayımlanan atama kararına göre (TCMB) Başkan Yardımcısı görevden alındı, yerine Prof. Dr. getirildi.

    Merkez Bankasında görev değişikliği

    Gelen son dakika haberine göre, Başkan 'ın imzasıyla gerçekleşen ve 'de yayımlanan atama kararına göre (TCMB) Başkan Yardımcısı görevden alındı, yerine Prof. Dr. getirildi.

    Buna göre, TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, enin ek 35'inci maddesi ile esinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

    Özbaş'tan boşalan TCMB Başkan Yardımcılığına, 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

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