Gelen son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen ve Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Prof. Dr. Semih Tümen getirildi.

Buna göre, TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

Özbaş'tan boşalan TCMB Başkan Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atandı.