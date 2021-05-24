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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 06:27
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    • 25.05.2021 06:31
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    Rotasını yine değiştirdi! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 2 günde neredeyse...

    Geçtiğimiz dönemlerde büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar sabah saatleriyle birlikte son alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Dün küresel ekonomideki toparlanma belirtilerinin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasına karşın, artan enflasyon baskısının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,885 doları aştı. Aynı zamanda dün iç piyasada, gram altın 508 lira, çeyrek altın 833 lira, da 3,320 liradan satılmıştı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Son haftalarda altın fiyatlarında görülen inişli çıkışlı izlenim sonrası gözler fiyatlara çevrildi. Fiyatların düşüp düşmeyeceği ise akıllarda yer edinmeye devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 822,00 lira, Cumhuriyet altını 3.364,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 507,50 liradan işlem görmüştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 507,50 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 507,50 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 822,00 lira, Cumhuriyet altını 3.364,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 507,50 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 507 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 505 bin 500 lirayı, en yüksek ise 508 bin 120 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 507 bin 800 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 595 milyon 943 bin 524,49 lira, işlem miktarı ise 1.179,17 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 615 milyon 369 bin 374,93 oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

        Küresel ekonomideki toparlanma belirtilerinin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasına karşın, artan enflasyon baskısının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,885 doları aştı.

        Avrupa ekonomisinde toparlanmaya ilişkin verilerin yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu üyelerinin petrol kesintilerine uyum oranının 113 düzeyinde olduğunun açıklanmasıyla petrol fiyatları da yükseldi ve gösterge Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aştı.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 1.64 artışla 67.75 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 2.01 artışla 65.12 dolar,

        - altın yüzde 0.22 artışla 1,885.86 dolar,

        - gümüş yüzde 0.96 artışla 27.82 dolar,

        - bakır yüzde 1.07 düşüşle 9,901.00 dolar,

        - platin yüzde 1.03 artışla 1,183.72 dolar,

        - paladyum yüzde 0.88 düşüşle 2,761.22 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 508 lira, çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3,320 liradan satıldı.

        Troy günlük bülteninde, altının geçen hafta 1890 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak Ocak ayından bu yana en yüksek düzeyi gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

        "Geçen hafta, ABD tutanaklarında güvercin tonunun azalmasının görülmesine rağmen altın, kripto para piyasalarında yaşanan sert satış dalgasından pozitif yönde etkilenerek yeşilde kapattığı bir haftayı geride bıraktı.

        "Haftaya, 1843 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, hafta boyu dalgalı bir seyir içerisinde hareket etti. Ancak hafta boyu haftalık başlangıç seviyesinin altına inmeyen sarı maden, üst üste üçüncü haftayı da yeşilde kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

            "Bitcoin özelinde geçen hafta yüzde 30 seviyesinde kayıp yaşanırken, altın bu süreçte 1890 dolar/ons seviyesine kadar uzanmayı başardı. Ancak hafta sonuna dek bu seviyede kalmayı başaramayan sarı maden, ABD'de açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları sonrası satış baskısına maruz kaldı.

            "Toplantı tutanaklarında ekonomik toparlanmanın hız kazanmasıyla birlikte, varlık alımlarının azaltılmasının tartışılmaya başlanmış olması piyasaya sert satış getirdi. Altın da bu satış dalgasından nasibine düşeni almasına rağmen hafa sonuna doğru toparlanma yaşadı. FOMC tutanaklarında, sıkılaşma adımlarının geleceğine dair verilen mesajlar yine de altının yükselişine engel olamadı ve 1881 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayarak, yüzde 2.1 kazancı hanesine yazdı.

            "Gümüş ise 27.42 dolar/ons seviyesinden haftaya başlarken, 28.77 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son üç ayın en yüksek seviyesini kaydettiği bir haftayı yaşadı. Hafta sonuna kadar bu seviyede kalmayı başaramayan beyaz maden, 27.56 dolar/onstan yüzde 0.5 kazançla haftayı tamamladı. Altın gümüş rasyosunun ise altının lehine işlediği haftada 68 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor.

            "Platin, geçtiğimiz haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olurken, son bir ayın en düşük seviyesini kaydettiği bir haftayı geride bıraktı. 1230 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1172 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 4.7 kaybı hanesine yazdı.

            "Paladyum da geçtiğimiz hafta platinle aynı kaderi paylaşırken, üst üste üçüncü haftayı da kırmızıda kapattı. 2895 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan paladyum, 2783 dolar/ons seviyesinden seans kapanışını yaparak önceki haftaya kıyasla yüzde 3.8 değer kaybetmiş oldu.

            "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta ülkemizdeki açılma dolayısıyla hacimsel anlamda toparlanma yaşanırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50- 1.00 dolar gerçekleşti. Toplamda 6,012 kg altın, 18,762 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı.
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            Haberler Ekonomi Rotasını yine değiştirdi! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 2 günde neredeyse...