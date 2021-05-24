Rotasını yine değiştirdi! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 2 günde neredeyse...

Son haftalarda altın fiyatlarında görülen inişli çıkışlı izlenim sonrası gözler fiyatlara çevrildi. Fiyatların düşüp düşmeyeceği ise akıllarda yer edinmeye devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 822,00 lira, Cumhuriyet altını 3.364,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 507,50 liradan işlem görmüştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 507,50 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 507,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 822,00 lira, Cumhuriyet altını 3.364,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 507,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 507 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 505 bin 500 lirayı, en yüksek ise 508 bin 120 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 507 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 595 milyon 943 bin 524,49 lira, işlem miktarı ise 1.179,17 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 615 milyon 369 bin 374,93 oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.