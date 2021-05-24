Rotasını yine değiştirdi! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 2 günde neredeyse...

Son haftalarda altın fiyatlarında görülen inişli çıkışlı izlenim sonrası gözler fiyatlara çevrildi. Fiyatların düşüp düşmeyeceği ise akıllarda yer edinmeye devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 822,00 lira, Cumhuriyet altını 3.364,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 507,50 liradan işlem görmüştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 507,50 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?