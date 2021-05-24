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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 01:00
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    • 25.05.2021 01:02
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    ? Esnaf başvuru ekranı! İşte o meslekler…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen esnaf vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve konuya dair detayları açıkladı. Yüzbinlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu haberin ardından esnaf başvuru ekranı merakla araştırılmaya başlandı. Peki hangi meslekler bu imkandan yararlanabilecek? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

    Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüsten olumsuz etkilenen işletmelere verilecek olan 3 bin ve 5 bin TL'lik destek paketlerinin ayrıntıları merak konusu oldu. Esnafa hibe destekleri sayesinde esnaf yüzbinlerce kişiye rahat bir nefes aldırmak amaçlanıyor. Peki hangi meslek bu destekten faydalanabiliyor, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

    ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.

    Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik hibe desteği başvurularının TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını duyurdu.

    İşte bakanlığın açıkladığı detaylar:
    Hibe desteğine sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir. Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23.59'a kadar) devam edecektir.

    Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

    0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

    2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

    4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

    6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

    8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

    30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecek.

        3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

        Destek verilecek 2. grupta ise onarım, bakım, seyyar satıcılar, oto yıkamacılar, müzisyenler, oyuncak, hediyelik eşya ve kozmetik satıcıları, bakırcılar, camcılar, ayakkabılar, kurs işletmecileri ve tuhafiyeciler yer alıyor.
        Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, terziler ve lokantalar da dahil edildi. Bu gruptaki işletme sahiplerine bir sefere mahsus 3 bin TL hibe ödemesi verilecek.

        5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Covid-19 önlemleri nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı amaçladıklarını kaydetti. Sayıları 235 bin olan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacaklarını belirtti.

        Birinci grupta, kıraathane, kahve, internet kafe ve pastaneler gibi işletmelerin olduğunu aktaran Bakan Muş, sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir sefere özel 5000 TL hibe ödemesi yapacaklarını kaydetti.
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