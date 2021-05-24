Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüsten olumsuz etkilenen işletmelere verilecek olan 3 bin ve 5 bin TL'lik destek paketlerinin ayrıntıları merak konusu oldu. Esnafa hibe destekleri sayesinde esnaf yüzbinlerce kişiye rahat bir nefes aldırmak amaçlanıyor. Peki hangi meslek bu destekten faydalanabiliyor, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar…