Boğaziçi Beton halka arz işlemleri hakkında pek çok bilgi son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Boğaziçi Beton, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası başlayan halka arz süreci talep toplama süreciyle sürüyor. Peki, Boğaziçi Beton halka arz başladı mı? Boğaziçi Beton halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hangi bankalardan yapılacak? İşte detaylar...

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ BAŞLADI MI?

Hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton'un halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.