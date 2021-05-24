Kripto paralar, geçtiğimiz hafta büyük çöküş yaşadı (Ekonomi haberleri)

ÇEŞME UÇTU

Pandemide ilginin arttığı Çeşme'de arsa ve konut fiyatları patlama yaptı. İzmir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, pandemide kent merkezinden uzak bölgelerin talep görmeye başladığını belirterek, "Hal böyle olunca fiyatlar yükseldi. Artışlar bazı yerlerde yüzde 70-100'ler düzeyine, bazı yerlerde ise 2-3 katına ulaştı" diye konuştu. Çeşme'de neredeyse arsa kalmadığını vurgulayan Güleroğlu, "Arsa üretilmediği için fiyatlar da otomatik olarak yukarı doğru çıkıyor. Arsa ihalelerinde muhammen bedel daha önce 2 milyon liradan başlarken, bugün 5-5.5 milyon liradan satılır hale geldi. Çeşme'de 850 bin liraya 1+1 daire satıyorduk, şu anda 1 milyon 450 bin liraya satıyoruz" dedi.