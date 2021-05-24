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    Kripto paralar, geçtiğimiz hafta büyük çöküş yaşadı (Ekonomi haberleri)

    Para kazanmak isteyenlerin yakın markaja aldığı kripto paralar, geçtiğimiz hafta büyük çöküş yaşadı. Kripto paraların toplam piyasa değeri 1 haftada 900 milyar dolar gerileyerek 1.4 trilyon dolara düştü. Önce 'nın CEO'su 'ın, ardından 'de alınan kararların etkisiyle düşüşe geçen kripto paralarda 1 haftada yüzde 60'a varan kayıplar yaşandı.

    Dipcoin

    Para kazanmak isteyenlerin yakın markaja aldığı kripto paralar, geçtiğimiz hafta büyük çöküş yaşadı. Kripto paraların toplam piyasa değeri 1 haftada 900 milyar dolar gerileyerek 1.4 trilyon dolara düştü. Önce Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, ardından Çin'de alınan kararların etkisiyle düşüşe geçen kripto paralarda 1 haftada yüzde 60'a varan kayıplar yaşandı. Bitcoin'de yüzde 32, Ethereum'da yüzde 48.51, DogeCoin'de yüzde 44.44 düşüş görüldü. Dün de ilk 100'de yer alan kripto paraların 92'sinde düşüş yaşandı.

    İHRACAT TRENLERİ YOLA ÇIKIYOR
    Türkiye-Çin arasında yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyan 6'ncı ve 7'nci Çin ihracat blok trenleri, Kocaeli Köseköy'den bugün öğleden sonra hareket edecek. Mülkiyeti Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan trenler, yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyacak. Trenler, toplam 8 bin 693 kilometre yolu yaklaşık 2 haftada tamamlayacak.

    LÜKS ÇIKARMA
    İstanbul Boğazı    'ndan dün 75 milyon dolarlık lüks yat geçti. 65 metrelik yat, 1.5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak, Rusya'nın Soçi Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı. Turistlerin ilgi odağı olan yatın hikayesi de ilginç, İngiliz milyarder iş insanı için yapımına başlanan lüks yat, bitimine birkaç ay kala Rus milyarder Arkady Romanovich Rotenberg'in daha yüksek fiyat vermesi üzerine 75 milyon dolara satıldı. 3 katlı yat, 2011'de Rus işadamına teslim edildi. Rotenberg yata eşinin ismi olan 'Natalia' adını verdi. Ancak 2013'te eşinden boşanınca lüks yatın adını 'Rahil' olarak değiştirdi.

        FUAR BULUŞMASI
        İstanbul,         1-6 Haziran'da, CNR Avrasya Boat Show Denizde- Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda yapılacak fuarda, 7 bin ile 50 bin lira arasında fiyata sahip deniz araçları görücüye çıkarılacak.

        EKONOMİYE 4 YILDA 1.1 TRİLYONLUK DESTEK
        Halkbank Genel Müdürü         Osman Arslan, 83. kuruluş yıldönümlerinde modern bankacılığın öncülüğünü yaptıklarını belirterek, "Son 4 yılda milli ekonomiye 1.1 trilyon lirayı aşan destek sağladık. Bu, reel sektörün her zaman yanında olduğumuzun kanıtıdır" dedi. Salgın sürecini en iyi yöneten banka olarak halkın takdirini kazandıklarını anlatan Arslan, "Son 1 yılda 124 milyar lira KOBİ kredisi kullandırdık" diye konuştu.

        TURİZM AŞISI
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir         Alpaslan, aşı tedarikine göre, tüm turizm çalışanlarının Haziran sonunda aşılanmış olacağını belirterek, "Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz" dedi. Tüm ülkelerle irtibatlarının devam ettiği gibi Rusya ile de çalışmaların sürdüğünü dile getiren Alpaslan, "Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor" şeklinde konuştu.

            ÇEŞME UÇTU
            Pandemide             ilginin arttığı Çeşme'de arsa ve konut fiyatları patlama yaptı. İzmir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, pandemide kent merkezinden uzak bölgelerin talep görmeye başladığını belirterek, "Hal böyle olunca fiyatlar yükseldi. Artışlar bazı yerlerde yüzde 70-100'ler düzeyine, bazı yerlerde ise 2-3 katına ulaştı" diye konuştu. Çeşme'de neredeyse arsa kalmadığını vurgulayan Güleroğlu, "Arsa üretilmediği için fiyatlar da otomatik olarak yukarı doğru çıkıyor. Arsa ihalelerinde muhammen bedel daha önce 2 milyon liradan başlarken, bugün 5-5.5 milyon liradan satılır hale geldi. Çeşme'de 850 bin liraya 1+1 daire satıyorduk, şu anda 1 milyon 450 bin liraya satıyoruz" dedi.

            BALAYI MERKEZİ TÜRKİYE
            Kültür ve Turizm Bakanlığı,             Türkiye'de en çok tercih edilen 10 balayı merkezini açıklayarak, yabancılara da gelmeleri tavsiyesinde bulundu. 'Go Turkey' web sayfasında yer alan 10 balayı merkezi şöyle:

            KAPADOKYA'DA PERİ MASALI
            'GO Turkey' sayfasında Kapadokya şöyle tanıtılıyor: Rüya gibi anlar yaratmak için Kapadokya doğru seçim. Gün doğumunda sıcak hava balonu turundan peri bacalarının kuşbakışı görüntüsüne kadar her deneyim peri masalının parçası olduğunuzu hissettiriyor.
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            Haberler Ekonomi Kripto paralar, geçtiğimiz hafta büyük çöküş yaşadı (Ekonomi haberleri)