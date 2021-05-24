Kripto paralar, geçtiğimiz hafta büyük çöküş yaşadı (Ekonomi haberleri)

Para kazanmak isteyenlerin yakın markaja aldığı kripto paralar, geçtiğimiz hafta büyük çöküş yaşadı. Kripto paraların toplam piyasa değeri 1 haftada 900 milyar dolar gerileyerek 1.4 trilyon dolara düştü. Önce Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, ardından Çin'de alınan kararların etkisiyle düşüşe geçen kripto paralarda 1 haftada yüzde 60'a varan kayıplar yaşandı. Bitcoin'de yüzde 32, Ethereum'da yüzde 48.51, DogeCoin'de yüzde 44.44 düşüş görüldü. Dün de ilk 100'de yer alan kripto paraların 92'sinde düşüş yaşandı.
İHRACAT TRENLERİ YOLA ÇIKIYOR
Türkiye-Çin arasında yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyan 6'ncı ve 7'nci Çin ihracat blok trenleri, Kocaeli Köseköy'den bugün öğleden sonra hareket edecek. Mülkiyeti Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan trenler, yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyacak. Trenler, toplam 8 bin 693 kilometre yolu yaklaşık 2 haftada tamamlayacak.
LÜKS ÇIKARMA
İstanbul Boğazı'ndan dün 75 milyon dolarlık lüks yat geçti. 65 metrelik yat, 1.5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak, Rusya'nın Soçi Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı. Turistlerin ilgi odağı olan yatın hikayesi de ilginç, İngiliz milyarder iş insanı için yapımına başlanan lüks yat, bitimine birkaç ay kala Rus milyarder Arkady Romanovich Rotenberg'in daha yüksek fiyat vermesi üzerine 75 milyon dolara satıldı. 3 katlı yat, 2011'de Rus işadamına teslim edildi. Rotenberg yata eşinin ismi olan 'Natalia' adını verdi. Ancak 2013'te eşinden boşanınca lüks yatın adını 'Rahil' olarak değiştirdi.