Halk arasında değerli bir yatırım aracı olarak ifade edilen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Son dönemde yükseliş eğiliminde olan altın fiyatları merakla araştırılıyor. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 819,00 lira, Cumhuriyet altını 3.354,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 506,00 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 artışla 506,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 819,00 lira, Cumhuriyet altını 3.354,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 506,00 liradan işlem gördü.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY
Almanya ve Euro bölgesi ekonomilerindeki toparlanmanın hız kazandığına ilişkin verilerin etkisiyle petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 66 doları aşarken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 63 doları geçti.
ABD ekonomisindeki toparlanmaya yönelik iyimserliğin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasıyla hafif gerileyen altın fiyatları ise, doların başlıca para birimleri karsında değer yitirmesi ve artan enflasyon baskısının etkisiyle kazanımlarını büyük ölçüde korudu.