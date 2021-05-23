Halk arasında değerli bir yatırım aracı olarak ifade edilen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Son dönemde yükseliş eğiliminde olan altın fiyatları merakla araştırılıyor. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 819,00 lira, Cumhuriyet altını 3.354,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 506,00 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?