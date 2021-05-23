1100 TL pandemi yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet 1100 TL pandemi destek sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma ihtiyacı olan ve şartları sağlayan kişilere geçen yıldan bu yana ödemeler yapılmaya devam ediyor. Peki 3.faz 1100 TL pandemi yardımı başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor? Kimler bu destekten faydalanabilir, şartlar neler? İşte konuya dair tüm detaylar…
1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.
İşte başvuruya dair bilgiler;
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."
E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIMI İÇİN TIKLAYINIZ