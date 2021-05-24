Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.05.2021 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2021 08:49
    ABONE OL

    2021 yattı mı? Esnaflara Mayıs ayı 1000 TL ?

    ne zaman yatar? için binlerce esnaf araştırma yapıyor. Başlatılan sosyal destek kampanyalarıyla esnaflar rahat bir nefes alıyor. Pandemi döneminde iş yapamayan esnaflar gelir kaybı desteği alarak zararlarını telafi edecek. Peki 1000 TL ?

    takvim.com.tr
    2021 Gelir kaybı desteği yattı mı? Esnaflara Mayıs ayı 1000 TL gelir kaybı desteği ne zaman yatar?

    2021 gelir kaybı desteği yattı mı? Gelir kaybı desteği ne zaman yatar? Esnaflara tam 1000 TL ödeme yapılacak ve esnaflar kaybettiği gelirler için büyük bir destek almış olacak. Pandemide gelirleri bozulan esnaflar gelir kaybı desteğine başvurmuştu. Peki gelir kaybı desteği ne zaman yatar?

    ESNAFLARA BİR MÜJDE DAHA

    COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

    Alınan bu karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği ödemesi gerçekleştirilmekteydi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 19:00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan bir tam kapanma süreci yaşandığından, destek başvurusu onaylanarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında verilen gelir kaybı ve kira desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 29 Nisan 2021 tarihli ve 3929 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince tekrar başvuru yapmaya gerek olmaksızın bir ay daha aynı tutarlarda destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır.

        BAŞVURULAR UZATILDI

        Destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat destek başvurusunda bulunamayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler için destekten yararlanma koşulları aynı kalmak kaydıyla 31 Mayıs 2021 saat 23:59' a kadar başvuru imkanı verilecek ve başvuruların aynı yöntemle elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresinden alınması sağlanacaktır. Hâlihazırda başvurusu bulunan kişilerin de itiraz süreleri aynı tarihe kadar uzatılmıştır.

        GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

        Nisan ayı ödemelerin ne zaman yatacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        PKK'nın 350 kişilik terör ağı ifşa oldu
        Haberler Ekonomi 2021 Gelir kaybı desteği yattı mı? Esnaflara Mayıs ayı 1000 TL gelir kaybı desteği ne zaman yatar?