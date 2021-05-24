2021 Gelir kaybı desteği yattı mı? Esnaflara Mayıs ayı 1000 TL gelir kaybı desteği ne zaman yatar?

BAŞVURULAR UZATILDI

Destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat destek başvurusunda bulunamayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler için destekten yararlanma koşulları aynı kalmak kaydıyla 31 Mayıs 2021 saat 23:59' a kadar başvuru imkanı verilecek ve başvuruların aynı yöntemle elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresinden alınması sağlanacaktır. Hâlihazırda başvurusu bulunan kişilerin de itiraz süreleri aynı tarihe kadar uzatılmıştır.

GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Nisan ayı ödemelerin ne zaman yatacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.