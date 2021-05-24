2021 Gelir kaybı desteği yattı mı? Esnaflara Mayıs ayı 1000 TL gelir kaybı desteği ne zaman yatar?

2021 gelir kaybı desteği yattı mı? Gelir kaybı desteği ne zaman yatar? Esnaflara tam 1000 TL ödeme yapılacak ve esnaflar kaybettiği gelirler için büyük bir destek almış olacak. Pandemide gelirleri bozulan esnaflar gelir kaybı desteğine başvurmuştu. Peki gelir kaybı desteği ne zaman yatar?
ESNAFLARA BİR MÜJDE DAHA
COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Alınan bu karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği ödemesi gerçekleştirilmekteydi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 19:00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan bir tam kapanma süreci yaşandığından, destek başvurusu onaylanarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında verilen gelir kaybı ve kira desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 29 Nisan 2021 tarihli ve 3929 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince tekrar başvuru yapmaya gerek olmaksızın bir ay daha aynı tutarlarda destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır.