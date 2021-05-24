4618-4782-499 lira maaşla bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2021 EGM bekçi alımı ilanı duyurusu yayınlandı mı?

Bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2021 EGM bekçi alımı ilanı arama motorlarında sorgulanıyor. Bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar, bekçi alımı başvuru şartları ve tarihlerini sorguluyor. 4618-4782-499 lira maaşla bekçi alımı ne zaman başlayacak sorusuna da cevap aranıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları!
2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bekçi alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden duyuru yayınlanmadı. Konuyla ilgili bir duyuru yayınlandığında haberimizden öğrenebileceksiniz.
2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?
2021 yılında bekçiler;
-İlkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.
-Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.
-Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,