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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 11:36
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    • 24.05.2021 11:36
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    4618-4782-499 lira maaşla başlayacak? ilanı duyurusu yayınlandı mı?

    Çarşı mahalle bekçisi alımı ne zaman başlayacak? ilanı merakla bekleniyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar EGM duyurularını yakından takip ediyor. nın ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Alımlar için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan duyuru yapılıyor. Alım yapılacak bekçilerin maaşları eğitim seviyesine göre değişiklik gösterecek. İlkokul mezunu bekçi 4618 lira, lise mezunu bekçi 4782 lira, ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira maaş alacak.

    takvim.com.tr
    4618-4782-499 lira maaşla bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2021 EGM bekçi alımı ilanı duyurusu yayınlandı mı?

    Bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2021 EGM bekçi alımı ilanı arama motorlarında sorgulanıyor. Bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar, bekçi alımı başvuru şartları ve tarihlerini sorguluyor. 4618-4782-499 lira maaşla bekçi alımı ne zaman başlayacak sorusuna da cevap aranıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları!

    2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Bekçi alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden duyuru yayınlanmadı. Konuyla ilgili bir duyuru yayınlandığında haberimizden öğrenebileceksiniz.

    2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

    2021 yılında bekçiler;

    -İlkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.
    -Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.
    -Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
    c) En az 167 cm boyunda olmak,
    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
    e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,


    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
    i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
        m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,


        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
        r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
        s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Ekonomi 4618-4782-499 lira maaşla bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2021 EGM bekçi alımı ilanı duyurusu yayınlandı mı?