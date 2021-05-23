Şampiyonluğu kaybetti borsada kazandı (Ekonomi haberleri)

Fenerbahçe, 15 Mayıs'ta oynanan maçlar sonucu ligi üçüncü sırada bitirdi. Borsada ise rakiplerine fark attı. Fenerbahçe bu hafta borsada işlem gören 430 şirket arasında yüzde 33.59 ile en fazla yükselen hisse senedi oldu. Beşiktaş yüzde 20 düşerken, Galatasaray yüzde 1.5 değer kaybetti. Trabzonspor ise yüzde 14 yükseldi. Kanarya'nın piyasa değeri 3.1 milyar liraya çıkarken, Beşiktaş 1.7, Galatasaray 1.9, Trabzonspor ise 1.2 milyar lira oldu.

ESNAFTAN ALTIN TİMİ

Altında, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı kuyumcu esnafı da kendi tedbirini alıyor. Antalyalı kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor. Kuyumcular kendilerine gelen ihbarın ardından saniyeler içerisinde şüpheli şahısların yakalanmasını sağlıyor.