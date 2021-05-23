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    Şampiyonluğu kaybetti borsada kazandı (Ekonomi haberleri)

    , 15 Mayıs'ta oynanan maçlar sonucu ligi üçüncü sırada bitirdi. Borsada ise rakiplerine fark attı. Fenerbahçe bu hafta borsada işlem gören 430 şirket arasında yüzde 33.59 ile en fazla yükselen hisse senedi oldu.

    Şampiyonluğu kaybetti borsada kazandı

    Fenerbahçe, 15 Mayıs'ta oynanan maçlar sonucu ligi üçüncü sırada bitirdi. Borsada ise rakiplerine fark attı. bu hafta borsada işlem gören 430 şirket arasında yüzde 33.59 ile en fazla yükselen hisse senedi oldu. yüzde 20 düşerken, yüzde 1.5 değer kaybetti. ise yüzde 14 yükseldi. 'nın piyasa değeri 3.1 milyar liraya çıkarken, Beşiktaş 1.7, Galatasaray 1.9, Trabzonspor ise 1.2 milyar lira oldu.

    ESNAFTAN ALTIN TİMİ
    Altında,     dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı kuyumcu esnafı da kendi tedbirini alıyor. lı kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor. Kuyumcular kendilerine gelen ihbarın ardından saniyeler içerisinde şüpheli şahısların yakalanmasını sağlıyor.

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    Haberler Ekonomi Şampiyonluğu kaybetti borsada kazandı (Ekonomi haberleri)