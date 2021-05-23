Son dakika: Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da: 5 milyar TL'lik gelir sağlanacak

ORGANİZASYONUN ŞEHRE ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR

Afyon Valisi Gökmen Çiçek, organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Dünyanın en büyük motokrosçularını ağırlayacaklarını aktaran Çiçek, "Bir festival havasında geçen bu organizasyon için pandemi önlemlerini eksiksiz uygulayacağız. Gerek otellerimiz gerekse organizasyon alanında en üst seviyede tedbirler devreye alınacak" dedi. 180 ülkede canlı yayımlanan etkinliğin Afyonkarahisar'ın tanıtımına da çok büyük katkı sunduğunu aktaran Vali Çiçek, "Etkinliği daha önce iki kez düzenledik. Organizasyon sonrası şehrimize gelen yabancı turist sayısında artış oldu. Onlara 'Afyon'u nereden duydunuz?' diye sorduğumuzda bu organizasyondan öğrendikleri bilgisini aldık. Afyon'da 27 bine yakın yatak kapasitesi var. Şehrimizi motosiklet organizasyonlarının merkezi yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.