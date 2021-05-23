Son dakika: Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da: 5 milyar TL'lik gelir sağlanacak

Türk turizminin en önemli gelir kalemlerinden biri olan spor turizminde gelen müjdeli haberler sektörün yüzünü güldürüyor. Dünyada Formula organizasyonlarından sonra en çok izlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı 4-5 Eylül'de, Türkiye MotoFest etkinliği de 1-5 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek.
MXGP'nin yanı sıra, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN Euro) ve MX2TEuro olmak üzere aynı hafta sonunda beş şampiyonanın Türkiye etapları gerçekleştirilecek.
Motosiklet tutkunları, bir hafta sonunda beş uluslararası yarışı izleyecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak olan, 25'in üzerindeki ülkeden, dünyanın en iyi 120 motosiklet sürücüsünün yarışacağı etkinliğe, 50 bine yakın seyirci katılacak. 180 ülkede, 3.5 milyara yakın kişi tarafından canlı izlenecek olan organizasyonun medya değeri 200 milyon euroyu aşacak.