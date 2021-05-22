23 Mayıs Pazar marketler ve bakkallar açık mı? BİM, A101, ŞOK marketler Pazar günü çalışıyor mu?

23 Mayıs Pazar marketler bakkallar açık mı? BİM, A101, ŞOK marketler Pazar günü çalışıyor mu? Marketlerin Pazar günü açık olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasakları devam ederken, Pazar günü market yasağının son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 23 Mayıs Pazar marketler bakkallar açık mı?
PAZAR MARKETLER BAKKALLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri açısından marketlerin faaliyetleri çalışmaları saatleri içerisinde devam edecek. Vatandaşlar, hafta içi sokağa çıkma yasakları başlamadan önce alışverişlerini tamamlamak zorunda.
Marketlerin faaliyetlerine hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında devam edeceği açıklandı. Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.