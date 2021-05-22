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    • Ekonomi
    • 22.05.2021 17:05
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    • 22.05.2021 17:05
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    23 Mayıs Pazar marketler ve bakkallar açık mı? BİM, A101, ŞOK ?

    Pazar günü alışveriş için markete gitmek isteyen vatandaşlar 23 Mayıs'ta durumun ne olacağını merak ediyor. 23 Mayıs Pazar marketler ve bakkallar açık mı? BİM, A101, ŞOK ? Tam kapanma döneminde uygulanan Pazar günü market yasaklarının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Peki 23 Mayıs Pazar marketler bakkallar açık mı?

    takvim.com.tr
    23 Mayıs Pazar marketler ve bakkallar açık mı? BİM, A101, ŞOK marketler Pazar günü çalışıyor mu?

    23 Mayıs Pazar marketler bakkallar açık mı? BİM, A101, ŞOK marketler Pazar günü çalışıyor mu? Marketlerin Pazar günü açık olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasakları devam ederken, Pazar günü market yasağının son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 23 Mayıs Pazar marketler bakkallar açık mı?

    PAZAR MARKETLER BAKKALLAR AÇIK MI?

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;

    Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

    Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri açısından marketlerin faaliyetleri çalışmaları saatleri içerisinde devam edecek. Vatandaşlar, hafta içi sokağa çıkma yasakları başlamadan önce alışverişlerini tamamlamak zorunda.

    Marketlerin faaliyetlerine hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında devam edeceği açıklandı. Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.

        Hafta içi 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edilen genelgede marketlerin belirlenen çalışma saatleri içerisinde hizmet vereceği vurgulandı.

        Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
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        Haberler Ekonomi 23 Mayıs Pazar marketler ve bakkallar açık mı? BİM, A101, ŞOK marketler Pazar günü çalışıyor mu?