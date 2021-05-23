Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 18-31 Mayıs yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenmeye başlandı. Hafta sonları sokağa çıkma yasağından dolayı diğer marketler gibi 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren Carrefour'dan yaza girerken cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Evinin ihtiyaçlarını bütçesini koruyarak almak isteyenler güncel Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunu haberimizde inceleyerek alacaklarını belirleyebilir.