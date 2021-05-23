Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 18-31 Mayıs yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenmeye başlandı. Hafta sonları sokağa çıkma yasağından dolayı diğer marketler gibi 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren Carrefour'dan yaza girerken cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Evinin ihtiyaçlarını bütçesini koruyarak almak isteyenler güncel Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunu haberimizde inceleyerek alacaklarını belirleyebilir.
CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18-31 MAYIS 2021
temel gıda ürünleri