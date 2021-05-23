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    • Ekonomi
    • 23.05.2021 16:04
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    • 23.05.2021 16:04
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    yine dopdolu! ta birbirinden güzel ürünler cazip fiyatlarla!

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan yine dopdolu. En çok ziyaret edilen marketler zinciri belirli tarihler arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerde uygun fiyat sunuyor. Alacaklarını önceden belirlemek ve liste yaparak gitmek isteyenler güncel kampanyalarını merak ediyor. Yaza hazırlık ürünlerinden, gıdaya, maskeden, güzellik ürünlerine, bahçe ürünlerinden bisiklete kadar pek çok fırsat Carrefoursa katalogta 18-31 Mayıs tarihleri arasında sizleri beliyor. İşte güncel katalog…

    takvim.com.tr
    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 18-31 Mayıs yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenmeye başlandı. Hafta sonları sokağa çıkma yasağından dolayı diğer marketler gibi 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren Carrefour'dan yaza girerken cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Evinin ihtiyaçlarını bütçesini koruyarak almak isteyenler güncel Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunu haberimizde inceleyerek alacaklarını belirleyebilir.

    CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18-31 MAYIS 2021

    temel gıda ürünleri

        temizlik ürünleri

        kamp ürünleri

        kitaplar

            yaza hazırlık ürünleri

            güzellik ürünleri

            kasap ürünleri

                dondurma fırsatları

                dondurulmuş ürünler

                maskeler
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                    Haberler Ekonomi Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! Carrefoursa katalogta birbirinden güzel ürünler cazip fiyatlarla!