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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 08:16
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    • 24.05.2021 08:16
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    Borcu olana 10.000 -20.000-30.000 TL veriliyor! 'nın son ihtiyaç kredisi kampanyası Hızır gibi yetişti!

    Borç kapatma kredisi kimlere verilir? Diyorsanız bunun için ilk aranan nitelik başka yada mevcut bankaya kredi borcu olanlara verilir diyebiliriz. Şayet farklı yada aynı bankaya ait bireysel kredi yada taşıt veya kredi kartı borcunuz var ise bunları kapatmak için kredi kullana bilirsiniz. Maaşını şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Bankası İnternet Bankacılığı ya da kullanıcısı olmanız gerekiyor. Sebebi ise giriş yaparak dijital yollardan başvuru yapmak. Yapacağınız başvuru ile gelir düzeyiniz ve diğer kredi notu gibi nedenlerden dolayı banka size bir kredi onayı sunuyor.

    takvim.com.tr
    Borcu olana 10.000 -20.000-30.000 TL dijital kredi veriliyor

    Zaman zaman iş hayatınız sürekli istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ya da hayatınızda bazı aksilikler çıkabilir. Durum böyle olunca da biriken borçlar sizi zor duruma sokabilir. Bankalara olan borçlarınızı kapatmak, borç kapatma kredisi ile mümkün. Kredi alımları geçmiş yıllarda çoğu zaman banka şubeleri üzerinde uzun uğraşlar sonucu ile yapılabilirken günümüzdeki gidişat bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nitekim bunun içinde Ziraat Dijital Kredi ile anında kredi alımı yapabiliyorsunuz. Bu durumun en büyük özelliği ise paranızı almak için bankaya gitmenize dahi gerek kalmaması. Bu nedenle de en fazla seçilen kredi alım yolları arasında bulunuyor.

    Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te

    Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.

    Özellikler

    İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,

    36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,

    Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.

    Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

        *Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

        Başvuru süreci sadece üç adımdan oluşmaktadır.

        İlk adımda TCKN\YKN ve Bankamızda kayıtlı iletişim numaranız ile ekranda görünen doğrulama kodunu girmeniz gerekmektedir.

        Bu bilgiler ile giriş yaptığınızda kayıtlı iletişim numaranıza bir onay şifresi gönderilecek ve ekranda yer alan alana bu şifrenin girilmesi istenecektir.

        Sonrasında geçerli durumda olan Bankkart bilgilerinizi (son 6 hanesi ve şifre) girmeniz beklenmektedir.

        Başvurunuzu tamamladıktan sonra, gerekli kontroller yapılacak ve cep telefonunuza gönderilecek İnternet ve Mobil Bankacılık şifresi ile giriş yaparak tüm bankacılık işlemlerinizi evdeki rahatınızı bozmadan gerçekleştirebileceksiniz.

        DİJİTAL KREDİ BAŞVURUSU

        Ziraat Bankası'ndan ücretini alan çalışan veya emekli olsun hiçbir ayrım yapılmadan bu krediden faydalanabiliyorlar. Dijital Kredi kampanyası kapsamındaki gereksinim kredilerine müracaatlar İnternet şubesi ve mobil şube aracılığı ile yapılabiliyor. Alıcılar bu biçimde banku şubesine adım bile atmadan arz ettikleri kredileri kullanabiliyorlar.

            İŞTE BAŞVURU LİNKLERİ

            https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/krediler/genel-ihtiyaclar/dijital-kredi

            https://www.ziraatbank.com.tr/tr/dijital-bankacilik/internet-bankaciligi/bireysel-internet-subesi

            Borç Kapatma Kredisi Kimlere Verilir?

            Borç kapatma kredisi kimlere verilir? diyorsanız bunun için ilk aranan nitelik başka yada mevcut bankaya kredi borcu olanlara verilir diyebiliriz. Şayet farklı yada aynı bankaya ait bireysel kredi yada taşıt veya kredi kartı borcunuz var ise bunları kapatmak için kredi kullana bilirsiniz. İster aynı bankadan isterse farklı bankalardan bu kredi imkanlarından yararlana bilmektesiniz. Peki, borç kapatma kredisi veren bankalar bu imkanı sağlarken nelere dikkat ediyorlar.
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            Haberler Ekonomi Borcu olana 10.000 -20.000-30.000 TL dijital kredi veriliyor! Ziraat Bankası'nın son ihtiyaç kredisi kampanyası Hızır gibi yetişti!