Zaman zaman iş hayatınız sürekli istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ya da hayatınızda bazı aksilikler çıkabilir. Durum böyle olunca da biriken borçlar sizi zor duruma sokabilir. Bankalara olan borçlarınızı kapatmak, borç kapatma kredisi ile mümkün. Kredi alımları geçmiş yıllarda çoğu zaman banka şubeleri üzerinde uzun uğraşlar sonucu ile yapılabilirken günümüzdeki gidişat bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nitekim bunun içinde Ziraat Dijital Kredi ile anında kredi alımı yapabiliyorsunuz. Bu durumun en büyük özelliği ise paranızı almak için bankaya gitmenize dahi gerek kalmaması. Bu nedenle de en fazla seçilen kredi alım yolları arasında bulunuyor.
Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te
Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.
Özellikler
İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,
36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,
Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.