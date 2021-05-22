2021 Temmuz ayı maaş zamları ne kadar olacak? SSK SGK Bağ-Kur maaş zammı memur ve memur emeklileri tarafından sorgulanıyor. Temmuz ayı emekliler ve memurlar için kazanç ayı olacak. Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Zam oranı, 5 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağı belli olacak. Peki 2021 Temmuz ayı maaş zamları ne kadar olacak?
2021 TEMMUZ AYI MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?
Zamların üzerinden 4 ay geçti ve TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, Şubatta yüzde 0.91, Martta yüzde 1.08 artan enflasyon, Nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak reelleşti. Böylece kümülatif çoğalış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu vaziyet Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için şimdiden başka bir deyişle Temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor.
Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon yüzde 3'lük ocak zammını aştığından yüzde 2.46'lık fark oluştu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonları,zammı ve fark oranını tayin edecek.
Toplu sözleşme gereği, temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.Mevcut durumda 2.46'lık farkla zammın yüzde 5.46 olduğu görülüyor. Bir başka deyişle toplu sözleşme zammı kadar enflasyon farkı oluşmuş durumda.