Vodafone’dan 1 yılda 1.9 milyar TL yatırım (Ekonomi haberleri)

Vodafone Türkiye, Nisan 2020 ila Mart 2021 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, 2020- 2021 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 15.4 artırarak 14.1 milyar liraya çıkardı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 16.2 artış ile yaklaşık 4.6 milyar lirayı aştı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "2020- 2021 mali yılında toplam 1.9 milyar lira yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Son 15 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı ise yaklaşık 26 milyar liraya ulaştı" diye konuştu.
PİLOTA 2 MİLYON TL TAZMİNAT
Sağlık sorunları nedeniyle sigortasız ve tazminatsız işten çıkartılan pilotlarla ilgili istinaf mahkemesi, emsal niteliği taşıyacak bir karara imza attı. Karar, özel bir havayolu şirketinde çalışan, işe başlarken davalı şirketle karşılıklı 'lisans kaybı durumunda pilota 150 bin dolarlık lisans kaybı sigortası ödenmesi ve her yıl yenilenmesi' hükmünü kapsayan bir maddenin yer aldığı 'uçucu personel iş sözleşmesi' imzalayan bir pilot için alındı. Sağlık sorunları nedeniyle işten çıkartılan ve 150 bin dolar tutarındaki lisans kaybı sigortası ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlatan pilota 1 milyon 335 bin lira tazminat ödenmesine yönelik karara yapılan itiraz, istinaf mahkemesince reddedildi. Davalı şirketin pilota bugünkü dolar kuruyla 2 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi.
ÇÖPLER ARTIK ELEKTRİK OLACAK
Mobilya, perakende ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Doğanlar Holding, enerji şirketi Biotrend'i büyütme kararı aldı. Türkiye'deki evsel atıkların yüzde 20'sini, temiz enerji ve ısıya dönüştüren şirket, bu yıl tesis sayısını 18'e, kurulu gücünü de 91.5 megavata çıkaracak. Halka arz gelirini enerji yatırımlarında kullanacaklarını söyleyen Doğanlar Holding Başkanı Davut Doğan, "Bu yıl devreye girecek olan 1 biyokütle ve 5 biyogaz tesisiyle toplam 6 bölgedeki 11 ilde 18 tesise ulaşacaklarını belirtti. Doğan, "Böylece atıkları yüz milyonlarca kilovatsaat elektriğe dönüştürerek yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız" dedi.