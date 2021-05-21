Vodafone’dan 1 yılda 1.9 milyar TL yatırım (Ekonomi haberleri)

PİLOTA 2 MİLYON TL TAZMİNAT

Sağlık sorunları nedeniyle sigortasız ve tazminatsız işten çıkartılan pilotlarla ilgili istinaf mahkemesi, emsal niteliği taşıyacak bir karara imza attı. Karar, özel bir havayolu şirketinde çalışan, işe başlarken davalı şirketle karşılıklı 'lisans kaybı durumunda pilota 150 bin dolarlık lisans kaybı sigortası ödenmesi ve her yıl yenilenmesi' hükmünü kapsayan bir maddenin yer aldığı 'uçucu personel iş sözleşmesi' imzalayan bir pilot için alındı. Sağlık sorunları nedeniyle işten çıkartılan ve 150 bin dolar tutarındaki lisans kaybı sigortası ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlatan pilota 1 milyon 335 bin lira tazminat ödenmesine yönelik karara yapılan itiraz, istinaf mahkemesince reddedildi. Davalı şirketin pilota bugünkü dolar kuruyla 2 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi.