Mercan Kimya hisse ne zaman işlem görecek? Mercan Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı?

MERCAN KİMYA HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki hafta içi hisselerin işlem görmeye başlaması bekleniyor.

MERCAN KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI!

Sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi. Sonuçlarla ilgili bilgi olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.