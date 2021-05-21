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    • Ekonomi
    • 21.05.2021 07:28
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    • 21.05.2021 07:28
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    hisse ne zaman işlem görecek? sonuçları açıklandı mı?

    21 Mayıs itibariyle sona erecek halka arz talep toplama döneminin ardından gözler borsaya çevrildi. ne zaman işlem görecek sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. sonuçları hakkında merak edilen detaylar!

    takvim.com.tr
    Mercan Kimya hisse ne zaman işlem görecek? Mercan Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı?

    Mercan Kimya hisse ne zaman işlem görecek? Mercan Kimya halka arz sonuçları merak edilen konulardan birisi! SPK tarafından onay verilen birçok şirket halka arz için talep toplamaya çıkıyor. Son olarak 20-21 Mayıs tarihlerinde Mercan Kimya halka arz süreci tamamlanıyor. Peki Mercan Kimya hisse ne zaman işlem görecek?

    MERCAN KİMYA HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki hafta içi hisselerin işlem görmeye başlaması bekleniyor.

    MERCAN KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI!

    Sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi. Sonuçlarla ilgili bilgi olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    MERCAN KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?

    1977'den bu yana hizmet veren Mercan Kimya hisselerini 20-21 Mayıs tarihleri arasında halka arza açacağını belirtti. Şirketin Genel Müdürü Harun Aydın, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi Mercan Kimya, 20-21 Mayıs tarihlerinde halka arz ve talep toplama sürecine katılmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan şirket, halka arz sürecinde borsada satış yoluyla ve eşit dağıtım olacak şekilde, 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleştirileceği belirtildi.

    Mercan Kimya MERCN.HE kodu ile halka arz edilecektir. 4. Halka arza son katılım tarihi 21 Mayıs 2021 Cuma saat: 10.30-13.00 arasındadır.

        MERCAN KİMYA HAKKINDA

        1977 yılında Denizli'de kurulan Mercan Kimya, Türkiye'nin ilk parafin u¨reten firması olma özelliği taşıyor.

        Yılda 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, iç ve dış pazarlara yönelik parafin, parafin emülsiyonu, parafinik yağlar ve vazelin üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; üretimin yüzde 60'ı 80 ükeye ihraç ediliyor.

        MERCAN KİMYA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

        Mercan Kimya hisselerinin, borsa işlemi yapılan tüm aracı kurum ve bankalardan alınabileceği açıklandı. Normal hisse alırmış gibi giriş yaparak Mercan Kimya hisselerine ulaşabilirsiniz.

        MERCAN KİMYA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Mercan Kimya halka arzı oransal değil, eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak.
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