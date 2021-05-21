Ve netleşti! 24 milyon otomobil sahibini ilgilendiriyor! Sürpriz karar geldi! Para ve tazminat alacaksınız!

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

Zorunlu Trafik Sigortası ile Kasko Arasındaki Fark Nedir?

Trafik sigortası ile kasko birbirinden tamamen farklı riskleri teminat altına alan iki ayrı üründür. Trafik sigortası kaza durumunda karşı tarafın zararını karşılarken, kasko ise sizin zararınızı karşılar. Trafik sigortasını yaptırmak zorunludur, kasko ise isteğe bağlıdır.