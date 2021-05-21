Ve netleşti! 24 milyon otomobil sahibini ilgilendiriyor! Sürpriz karar geldi! Para ve tazminat alacaksınız!

Trafik sigortasında yeni dönem! Milyonlarca araba sahibinin mağdur olmasını sağlayan tazminat hesaplamasıyla ilgili bazı maddeler kanun teklifinden çıkartıldı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamada, trafik sigortası tazminat hesaplamalarındaki net olmayan hususların yol açtığı belirsizliğin ortadan kaldırılmasının tüm taraflara fayda sağlayacağı belirtildi.AK Parti'nin önergeleriyle motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapan iki madde kanun teklifinden çıkarıldı.
Mağduriyet oluşuyordu
2015 yılı öncesinde, zorunlu trafik sigortasında tazminat hesaplama yöntemlerinin standart olmamasının uygulamada sorunların çıkmasına yol açtığı ifade edildi. Türkiye Sigorta Birliği, bu durumun ise hak sahiplerinin mağdur olmasına neden olduğunu ifade etti.
TSB, 2016 yılında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90, 92, 97 ve 99'uncu maddelerinde değişikliğe gidilmesi ve net olmayan hususlar netleştirilmesi ile birlikte ise son 5 yılda söz konusu branşta hem vatandaşların hem de sektörün bu branştaki mağduriyetlerinin en aza indirilmesinin sağlandığının altını çizdi.