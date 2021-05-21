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    • 21.05.2021 09:59
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    Ve netleşti! 24 milyon otomobil sahibini ilgilendiriyor! Sürpriz karar geldi! Para ve tazminat alacaksınız!

    Para ve tazminat alacaksınız! , ’nın (trafik sigortası) dayanağını 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili branşta ruhsat sahibi olan tüm sigorta şirketlerinin yapmakla ve trafikte seyreden işletenlerin yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtti. Dolayısıyla 24 milyon araç sahibi yanında trafik kazası mağdurlarını yakından ilgilendiren önemli bir sigorta ürünü olduğu belirtildi. , devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

    takvim.com.tr
    24 milyon otomobil sahibini ilgilendiriyor! Para ve tazminat alacaksınız!

    Trafik sigortasında yeni dönem! Milyonlarca araba sahibinin mağdur olmasını sağlayan tazminat hesaplamasıyla ilgili bazı maddeler kanun teklifinden çıkartıldı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamada, trafik sigortası tazminat hesaplamalarındaki net olmayan hususların yol açtığı belirsizliğin ortadan kaldırılmasının tüm taraflara fayda sağlayacağı belirtildi.AK Parti'nin önergeleriyle motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapan iki madde kanun teklifinden çıkarıldı.


    Mağduriyet oluşuyordu

    2015 yılı öncesinde, zorunlu trafik sigortasında tazminat hesaplama yöntemlerinin standart olmamasının uygulamada sorunların çıkmasına yol açtığı ifade edildi. Türkiye Sigorta Birliği, bu durumun ise hak sahiplerinin mağdur olmasına neden olduğunu ifade etti.

    TSB, 2016 yılında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90, 92, 97 ve 99'uncu maddelerinde değişikliğe gidilmesi ve net olmayan hususlar netleştirilmesi ile birlikte ise son 5 yılda söz konusu branşta hem vatandaşların hem de sektörün bu branştaki mağduriyetlerinin en aza indirilmesinin sağlandığının altını çizdi.

        TSB, son dönemde hem Anayasa Mahkemesi'nin zorunlu trafik sigortası tazminatlarının hesaplama usul ve esaslarının belirlenmesine dayanak olan Karayolları Trafik Kanunun 90'ıncı maddesi ile teminat dışında kalan halleri düzenleyen 92'nci maddesinin bazı hükümlerini iptal etmesinin belirsizliklere yol açtığını ifade etti.

        Danıştay'ın trafik sigortası genel şartlarında yer alan tazminat hesaplama yöntemleri ile ilgili düzenlemelere ilişkin olarak almış olduğu yürütmeyi durdurma kararlarının gerek sektör gerekse mağdurlar açısından belirsizliği artırdığı da ifade edildi.

        TSB, yaşanan bu belirsizliği ortadan kaldırmak ve zorunlu trafik sigortası tazminat hesaplamalarında standardizasyonun sağlanabilmesi için sektörün düzenleyici kurumu SEDDK ile çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi.

            Sigortalılık tazminatı maddeleri tekliften çıkarıldı

            AK Parti'nin önergeleriyle motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapan iki madde kanun teklifinden çıkarıldı.

            AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kamuoyunun beklediği bir yasada uzlaşı olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, verdikleri önergelerle 3 ve 4. maddeleri çektiklerini ifade etti.

            Özkan, bu konuyu diğer siyasi parti gruplarıyla yapılacak görüşmelerden sonra yeniden Genel Kurul'a getirip Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla meydana gelen boşluğu doldurarak, sigortalı ve sigorta şirketi arasında hakkaniyete ve adalete uygun bir düzenlemeyi hayata geçirme arzusunda olduklarını belirtti.

                Destekten yoksun kalma tazminatı ve sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 5'i geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanması düzenleniyordu.

                Düzenlemeyle, tazminat dışında kalan zararlar sigorta sözleşmesinde teminat altına alınan risk ile bağdaşmadığından, söz konusu kişiler ve araçların uğradıkları zararların, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılması amaçlanıyordu.

                Trafik Sigortası Nedir?

                Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

                Zorunlu Trafik Sigortası ile Kasko Arasındaki Fark Nedir?

                Trafik sigortası ile kasko birbirinden tamamen farklı riskleri teminat altına alan iki ayrı üründür. Trafik sigortası kaza durumunda karşı tarafın zararını karşılarken, kasko ise sizin zararınızı karşılar. Trafik sigortasını yaptırmak zorunludur, kasko ise isteğe bağlıdır.

                    Trafik sigortasının teminatları nelerdir?

                    Araç ve Kaza Başına Maddi Hasar Teminatı: Bu teminat, karşı tarafa verdiğiniz maddi zararları teminat altına almaktadır. Kusurlu olduğunuz bir kazada birden çok araç zarar gördüyse olay başı teminatı devreye girmektedir.

                    Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğiniz bedeni zararları teminat altına almaktadır. Burada araçtaki kişi sayısı esas alındığından araç tipine göre teminatlar değişmektedir.

                    Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı: Kaza sonucu bir kimsenin ölümüne yol açmanız halinde; ölenin defin masraflarıyla ölen kişinin geride kalanlarına manevi tazminat teminatı vermektedir. Sakatlanma teminatıysa, karşı tarafın kaza sonucu kısmen veya tamamen çalışamaz hale gelmesi sonucu meydana gelen zararları kapsamaktadır.
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                    Haberler Ekonomi Ve netleşti! 24 milyon otomobil sahibini ilgilendiriyor! Sürpriz karar geldi! Para ve tazminat alacaksınız!