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    • Ekonomi
    • 21.05.2021 09:31
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    • 21.05.2021 09:31
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    ne zaman bitiyor? ? Resmi Gazete’de yayımlandı…

    Gündemde milyonlarca kişi ne zaman bitiyor? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işçiyi korumak için devletten destekler gelmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağı uygulanırken bunun ne kadar süreceyi merak konusu oldu. Peki ? Konuyla ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor ve güncel karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Milyonlarca işçi ve işverenin merak ettiği tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanır oldu. 17 günlük tam kapanma sona erdi ve kademeli normalleşme başladı. Salgının hızını kesmek ve vakaları azaltmak amacıyla aşılamalar devam ediyor. Peki bu süreçte işçilerin haklarını korumak amacıyla uygulanan işten çıkarma yasağı uzatılacak mı yoksa sona mı erecek? İşte detaylar…

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.

    İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

    Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

    Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

        İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

        İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

        Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

        Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

        İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

        Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

        İşverenin faaliyetinin sona ermesi,
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        Haberler Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Resmi Gazete’de yayımlandı…