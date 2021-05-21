TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Nisanda 80,2 olan endeks, mayısta 77,3'e düştü.