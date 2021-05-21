BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,