Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için müjdeli haber verildi. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.057 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. TOKİ'nin dört ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, bir ilde de 436 konut için kuralı satışlarına bazı illerde başvuru alınmaya devam ediyor. Daire almak isteyenler başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. TOKİ başvuruları kurum tarafından verilen ilan metninde belirtilen bankalara yapılıyor. Satışlar ya Ziraat Bankası şubeleri ya da Halkbank şubeleri üzerinden yapılıyor. Konutlardan satın almak isteyen kişiler belirlenen TOKİ peşinatı ile banka şubelerine başvuruda bulunarak burada gerekli işlemleri tamamlıyor.
Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde.
En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.