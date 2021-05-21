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    • Ekonomi
    • 21.05.2021 11:32
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    • 21.05.2021 11:34
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    nda birbirinden güzel fırsatlar! kop 20 Mayıs-2 Haziran yine dopdolu!

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan nda birbirinden güzel fırsatlar vatandaşları bekliyor. Belirli tarihler arasında birbirinden çeşitli ve güzel ürünlerde uygun fiyatlar sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan ’larda cazip kampanyalar da dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere, kamp ve bahçe ürünlerinden mutfak gereçlerine, sofra ürünlerine kadar evinizin ihtiyacı olan seçenekleri bütçenizi zorlamadan alabilirsiniz. 20 Mayıs-2 Haziran yine dopdolu, haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Migros aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel fırsatlar!

    Migros aktüel ürünler kataloğu haberimizde derledik ve ihtiyacınız olan ürünlerin listesini yaparak markete gidip alışverişinizi yapabilirsiniz. Migros aktüel ürünler kataloğunda yok yok temel gıdadan içeceklere, atıştırmalıklardan kıyafete, küçük ev aletlerinden bahçe ürünlerine, terliklerden temizlik ürünlerine kadar geniş kapsamda uygun fiyatlı ürünleri alabilirsiniz. Migroskop 20 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak bu fırsatları kaçırmamak için hemen inceleyebilirsiniz.

    MİGROSKOP 20 MAYIS-2 HAZİRAN

    mutfak ürünleri

        bebek ürünleri

        içecekler

        temel gıda

            dondurma fırsatı

            atıştırmalıklar

            temizlik ürünleri

                kasap ürünleri

                kahvaltılıklar

                bahçe ürünleri
                    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
                    Haberler Ekonomi Migros aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel fırsatlar! Migroskop 20 Mayıs-2 Haziran yine dopdolu!