Kripto para biriminde yaşanan dalgalı seyir dikkatleri üzerine çekti ve bu neden Ethereum, Dogecoin ve Bitcoin'deki son fiyatlar sık sık sorgulanıyor. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 236 milyar dolar düzeyindeydi. Peki, Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum ne kadar oldu? Bitcoin ve kripto paralar düşer mi yükselir mi? İşte kripto para piyasalarında son durum

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın ardından hızlı inişle 30,000 dolara kadar inen Bitcoin, 24 saat içinde yüzde 30 dolayında sıçramayla 40 bin dolar sınırını aşarken, büyük düşüşte üçüncü sıradaki yerini Tether'e bırakan Binance Coin de toparlanarak, eski yerine yerleşti.