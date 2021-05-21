Kripto para biriminde yaşanan dalgalı seyir dikkatleri üzerine çekti ve bu neden Ethereum, Dogecoin ve Bitcoin'deki son fiyatlar sık sık sorgulanıyor. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 236 milyar dolar düzeyindeydi. Peki, Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum ne kadar oldu? Bitcoin ve kripto paralar düşer mi yükselir mi? İşte kripto para piyasalarında son durum
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın ardından hızlı inişle 30,000 dolara kadar inen Bitcoin, 24 saat içinde yüzde 30 dolayında sıçramayla 40 bin dolar sınırını aşarken, büyük düşüşte üçüncü sıradaki yerini Tether'e bırakan Binance Coin de toparlanarak, eski yerine yerleşti.
Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Elon Musk'un tweetlerinin ardından satış dalgasına giren kripto paralarda dün Çin'den gelen haber etkisiyle satışlar derinleşti" dedi ve ekledi:
"Ekonomik ve finansal düzeni ihlal ettiği ve yatırımcıyı güvensizlik ortamına soktuğu için yerel finansal kurumların ve ödeme sistemlerinin kripto hizmeti vermesini yasaklayan Çin piyasa içerisinde paniğe sebep oldu.
"Yanı sıra, enflasyon verilerinde gelebilecek pozitif bir algı endekslerle birlikte kripto paraların da reaksiyon göstermesine sebep oldu. Bu kapsamda, 35,600 dolar desteğini test eden Bitcoin günlük grafikte beliren trend desteğinden toparlanmaya çalışıyor."
Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,449.52 ve 42,462.98 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.40 artışla 40.215.29 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18.55 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık artışla 759 milyar dolara yükseldi.