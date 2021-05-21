Altın fiyatları neden yükseliyor? 1.900 eşiği kritik! Kıymetli metal altında uzmanlardan dikkat çeken uyarı!

ALTINDA SON DURUM!

Dün altının onsundaki yükseliş ve dolar kurundaki düşüş faktörlerinin birbirini dengelemesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 505,8 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden tamamladı.

Bugün ise güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 505,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3.349 liradan satılıyor.