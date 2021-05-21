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    • Ekonomi
    • 21.05.2021 08:04
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    • 21.05.2021 08:04
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    21 Mayıs nasıl oldu? 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım ? İşte altında son durum!

    nasıl oldu? vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım sorusuna yanıt aranıyor. Dolar kurunun 8,38 lira seviyelerinde yer alması ve ons altının yüzde değer kazanarak bin 874 dolara yükselmesiyle birlikte 500 liraya ulaştı.

    takvim.com.tr
    21 Mayıs altın fiyatları nasıl oldu? 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte altında son durum!

    21 Mayıs altın fiyatları nasıl? 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 21 Mayıs Cuma günü altının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çeyrek altın 830 lira civarında güne başlarken, gram altının seviyesi ise 505 lira oldu.

    21 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN FİYATI

    502,55
    505,96
    %-0,03

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    505,86
    505,94
    %0,02

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.873,27
    1.873,56
    %-0,03

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    809,43

    827,28
    %0,02

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    3.237,50
    3.298,73
    %0,02

    YARIM ALTIN FİYATI

    1.613,69
    1.654,42
    %0,02

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    3.237,50
    3.298,73
    %0,02

        ATA ALTIN FİYATI

        3.308,00
        3.402,00
        %-0,03

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        276,07
        331,24
        %0,04

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        454,23
        485,80
        %0,04

        GREMSE ALTIN FİYATI

        8.031,00

        8.296,00
        %-0,02
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        Haberler Ekonomi 21 Mayıs altın fiyatları nasıl oldu? 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte altında son durum!