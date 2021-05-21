21 Mayıs altın fiyatları nasıl oldu? 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte altında son durum!

21 Mayıs altın fiyatları nasıl? 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 21 Mayıs Cuma günü altının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çeyrek altın 830 lira civarında güne başlarken, gram altının seviyesi ise 505 lira oldu.
21 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
502,55
505,96
%-0,03
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
505,86
505,94
%0,02
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.873,27
1.873,56
%-0,03
ÇEYREK ALTIN FİYATI
809,43
827,28
%0,02
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.237,50
3.298,73
%0,02
YARIM ALTIN FİYATI
1.613,69
1.654,42
%0,02
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.237,50
3.298,73
%0,02