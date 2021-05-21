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    • Ekonomi
    • 21.05.2021 10:04
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    • 21.05.2021 10:04
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    Gündemde koronavirüs salgınından dolayı verilen ekonomik destekler merakla araştırılıyor ve yoğun bir şekilde ? Sorgulaması yapılıyor. 17 Mayıs Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verileceğini duyurmasının ardından büyük ilgi gördü ve yararlanma şartları merakla araştırılmaya başlandı. Peki hangi meslekler bu imkandan yararlanabilecek? ? İşte detaylar…

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    Esnafa 3000 tl destek ne zaman yatacak?

    Esnafa 3000 tl destek ne zaman yatacak? Esnafa hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Esnaf ve Sanatkarlar için verilecek olan 3000 ile 5000 TL arasında hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnafa hibe desteğinden yararlanmak ve başvuru yapmak isteyenler detayları merakla araştırır oldu, işe habere ilişkin son gelişmeler…

    ESNAFA 3000 TL DESTEK NE ZAMAN YATACAK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ve büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı.

    21 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Daha önce de Cumhurbaşkanı tarafından müjdesi verilmiş olup Esnaf ve Sanatkarlar için verilecek olan 3000 ile 5000 TL arasında hibe desteği Resmi gazete yayımlanarak kesinleşti.

    Resmi Gazetenin 21 Mayıs 2021 tarihli 3998 sayılı kararına göre ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kararı ile Ekli " Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Kararı yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

        3 BİN TL VE 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ HANGİ MESLEKLERE VERİLECEK?

        Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

        İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor.

        İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.
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        Haberler Ekonomi Esnafa 3000 tl destek ne zaman yatacak? Esnafa hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak?