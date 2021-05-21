21 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Daha önce de Cumhurbaşkanı tarafından müjdesi verilmiş olup Esnaf ve Sanatkarlar için verilecek olan 3000 ile 5000 TL arasında hibe desteği Resmi gazete yayımlanarak kesinleşti.

Resmi Gazetenin 21 Mayıs 2021 tarihli 3998 sayılı kararına göre ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kararı ile Ekli " Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Kararı yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.