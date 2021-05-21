Esnafa 3000 tl destek ne zaman yatacak? Esnafa hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Esnaf ve Sanatkarlar için verilecek olan 3000 ile 5000 TL arasında hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnafa hibe desteğinden yararlanmak ve başvuru yapmak isteyenler detayları merakla araştırır oldu, işe habere ilişkin son gelişmeler…
ESNAFA 3000 TL DESTEK NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ve büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı.
21 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Daha önce de Cumhurbaşkanı tarafından müjdesi verilmiş olup Esnaf ve Sanatkarlar için verilecek olan 3000 ile 5000 TL arasında hibe desteği Resmi gazete yayımlanarak kesinleşti.
Resmi Gazetenin 21 Mayıs 2021 tarihli 3998 sayılı kararına göre ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kararı ile Ekli " Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Kararı yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.