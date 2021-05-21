TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021'in Nisan ayında, önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 204,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 118,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 155,4 oranında arttı.

Nisan 2021'de, kapanan şirket sayısı, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 130,1, kapanan kooperatif sayısında yüzde 445,5 oranında arttı; gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,4 oranında azalış oldu. Nisan ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,4 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 1,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 40,2 oranında azalış olup, kapanan kooperatif sayısında yüzde 42,9 oranında artış yaşandı.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU OLDU

Nisan 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti, şirket ve kooperatiflerin yüzde 39'u İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu. Nisan ayında kurulan 977 yabancı ortak sermayeli şirketin 492'si Türkiye, 71'i İran, 46'sı Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 87,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu. Nisanda kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 72,5 oranında azaldı. 2021 yılında toplam 41 bin 170 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 35 bin 224 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 45,9'unu, 5 bin 398 anonim şirket ise yüzde 54,1'ini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mart ayına göre yüzde 72,5 oranında azaldı.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN 2 BİN 878'İ TİCARET SEKTÖRÜNDE

Nisan 2021'de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 878'i ticaret, 1474'ü imalat ve 1011'i inşaat sektöründe kuruldu. 831 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. Nisan 2021'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 831'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 558'i inşaat, 262'si imalat faaliyetleri sektöründe. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 311'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 135'i inşaat 123'ü imalat sektöründe. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 515'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197'si inşaat, 141'i imalat sektöründe.

Nisan 2021'de kurulan 142 kooperatifin 68'ini konut yapı kooperatifi oluşturdu. Nisan 2021'de kurulan 142 kooperatifin 68'i konut yapı kooperatifi, 35'i işletme kooperatifi, 20'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. Nisan 2021'de 977 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.