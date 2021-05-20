Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 88'inci yıldönümünü kutluyor. 20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 'Devlet Hava Yolları İşletmesi' olarak kurulan şirket, aradan geçen sürede dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan küresel bir marka oldu. Genç filosunda 365 adet uçak bulunan THY, 127 ülkeye, 320 şehre ve 325 havaalanına uçuyor. THY'nin 5 bin 432'si pilot, 12 bin 52'si kabin memuru ve 627'si yönetici olmak üzere onbinlerce çalışanı bulunuyor. THY, Skytrax Yolcu Tercih Ödülleri'nde 2011-2016 döneminde üst üste 6 kez 'Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi' seçildi. Şirket, 2009-2017 yılları arasında defalarca 'Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi' ödüllerine layık görüldü.