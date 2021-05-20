Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 88'inci yıldönümünü kutluyor. 20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 'Devlet Hava Yolları İşletmesi' olarak kurulan şirket, aradan geçen sürede dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan küresel bir marka oldu. Genç filosunda 365 adet uçak bulunan THY, 127 ülkeye, 320 şehre ve 325 havaalanına uçuyor. THY'nin 5 bin 432'si pilot, 12 bin 52'si kabin memuru ve 627'si yönetici olmak üzere onbinlerce çalışanı bulunuyor. THY, Skytrax Yolcu Tercih Ödülleri'nde 2011-2016 döneminde üst üste 6 kez 'Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi' seçildi. Şirket, 2009-2017 yılları arasında defalarca 'Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi' ödüllerine layık görüldü.
RUSLAR'IN GÖZDESİ YİNE ANTALYA
Türkiye'nin gözde turizm şehri Antalya'yı bu yılın ilk 4 ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i Ruslar'dan oluştu. Rusya'yı, 39 bin 485 konukla Almanya, 30 bin 409 ziyaretçiyle Ukrayna ve 12 bin 908 misafirle Kazakistan izledi. Geçen yıl aynı dönemde Antalya'ya 511 bin 498 turist gelmiş, bunun 145 bin 406'sını Rus misafirler oluşturmuştu.
NİNESİNDEN ESİNLENDİ LAVANTALI YASTIK ÜRETTİ
Isparta'da yaşayan Hanife Başar, çocukluğunda ziyarete gittikleri babaannesinin ıtri bitkiler koyduğu kokulu yastıklarından yola çıkarak, lavanta kokulu uyku yastığı üretti. Yastıkları Japonya'dan da talep gören Hanife Başar, "Bu çalışma tam 2 yıl sürdü ve çok sayıda uzmanın görüşünü de alarak lavantalı yastık üretimine başladık" dedi. Uzakdoğu ülkelerinden olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Başar, "Lavantalı yastıkların uyku sorunu çeken hastalara olumlu etkileri var" diye konuştu.