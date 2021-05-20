Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    (THY), kuruluşunun 88'inci yıldönümünü kutluyor (Ekonomi haberleri)

    Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı (THY), kuruluşunun 88'inci yıldönümünü kutluyor. 20 Mayıs 1933'te 'na bağlı 'si' olarak kurulan şirket, aradan geçen sürede dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan küresel bir marka oldu. Genç filosunda 365 adet uçak bulunan THY, 127 ülkeye, 320 şehre ve 325 havaalanına uçuyor. THY'nin 5 bin 432'si pilot, 12 bin 52'si kabin memuru ve 627'si yönetici olmak üzere onbinlerce çalışanı bulunuyor.

    Başarının yolu

    Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 88'inci yıldönümünü kutluyor. 20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 'Devlet Hava Yolları İşletmesi' olarak kurulan şirket, aradan geçen sürede dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan küresel bir marka oldu. Genç filosunda 365 adet uçak bulunan THY, 127 ülkeye, 320 şehre ve 325 havaalanına uçuyor. THY'nin 5 bin 432'si pilot, 12 bin 52'si kabin memuru ve 627'si yönetici olmak üzere onbinlerce çalışanı bulunuyor. THY, Skytrax Yolcu Tercih Ödülleri'nde 2011-2016 döneminde üst üste 6 kez 'Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi' seçildi. Şirket, 2009-2017 yılları arasında defalarca 'Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi' ödüllerine layık görüldü.

    RUSLAR'IN GÖZDESİ YİNE ANTALYA
    Türkiye'nin     gözde turizm şehri Antalya'yı bu yılın ilk 4 ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i Ruslar'dan oluştu. Rusya'yı, 39 bin 485 konukla Almanya, 30 bin 409 ziyaretçiyle Ukrayna ve 12 bin 908 misafirle Kazakistan izledi. Geçen yıl aynı dönemde Antalya'ya 511 bin 498 turist gelmiş, bunun 145 bin 406'sını Rus misafirler oluşturmuştu.

    NİNESİNDEN ESİNLENDİ LAVANTALI YASTIK ÜRETTİ
    Isparta'da     yaşayan Hanife Başar, çocukluğunda ziyarete gittikleri babaannesinin ıtri bitkiler koyduğu kokulu yastıklarından yola çıkarak, lavanta kokulu uyku yastığı üretti. Yastıkları Japonya'dan da talep gören Hanife Başar, "Bu çalışma tam 2 yıl sürdü ve çok sayıda uzmanın görüşünü de alarak lavantalı yastık üretimine başladık" dedi. Uzakdoğu ülkelerinden olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Başar, "Lavantalı yastıkların uyku sorunu çeken hastalara olumlu etkileri var" diye konuştu.

        752 BİN GENÇ YETENEK KAPISI'NDA
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan        'ın öncülüğünde tüm üniversitelerde yaygınlaştırılan kariyer merkezlerini desteklemek için hayata geçirilen Yetenek Kapısı'yla kariyer hizmetlerinde ciddi potansiyel oluşmaya başladı. Üniversitelilerin iş hayatına dahil olması için yaşama geçirilen 'Yetenek Kapısı'na 3 bin 556 şirket dahil oldu, 752 bin öğrenci sisteme girdi, yüzlerce iş ilanı açıldı. Hazal ATEŞ.

        İKİ YENİ KURUL GELİYOR
        TBMM'nin açılmasıyla birlikte yapılacak düzenlemelerle iki önemli kurul oluşturulacak. Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulacak. Ekonomi ile ilgili bakanlar kurul üyesi olacak. Kurul bakanlıklar arası koordinasyon sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulacak Fiyat (Gıda) İstikrar Komitesi de tarladan markete kadar olan gıda üretim süreçlerini takip edecek, gıda fiyatlarında fırsatçılığa izin vermeyecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı
        Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 88'inci yıldönümünü kutluyor (Ekonomi haberleri)