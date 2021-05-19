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    • Ekonomi
    • 19.05.2021 17:11
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    • 19.05.2021 17:11
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    SON DAKİKA! bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

    Son dakika haberine göre bugün piyasalarında yaşanan çöküş sonrası bazı borsalarda da işlemlere kısıtlama geldi. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan , Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

    Kripto para piyasası çöktü! Binance işlemleri askıya aldı

    borsası , Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

    Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

    Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

    Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

    Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.

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