Son dakika: Kripto para borsasında harekete geçildi! Milyon dolarlık yatırım! Yerli sanal para geliyor!

Kripto borsalarında yaşanan ve güvensizlik ortamını ortaya çıkaran sorunların başında, kullanıcıların zamanında işlem sonlandıramaması geliyor. Acil durumlarda kripto borsasına giriş yapamayan kullanıcılar genellikle bu durumdan finansal olarak büyük zarar görüyor.
70 yerli yazılımcının altyapısını kurduğu, 4 milyon dolar yatırım yapılan ABStocks, yatırımcıyı koruyacak bir dizi önlemle önümüzdeki ay piyasaya girmeye hazırlanıyor.
ABStocks Yatırımcısı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "70'e yakın Türk yazılımcının 2 yıllık bir sürenin ardından geliştirdiği ABStocks, uluslararası güvenlik sertifikasyonları standartı ve arkasında duran güçlü holding yapısı ile kripto borsaları arasına girecek.