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    • Ekonomi
    • 20.05.2021 08:39
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    • 20.05.2021 08:39
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    Adım adım rekora koşuyor! hız kesmiyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, ?

    20 Mayıs gram, çeyrek altın, ? 20 Mayıs vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatlarının hız kesmeden yükselişiyle birlikte gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar altının fiyatını öğrenmek istiyor. İşte son 6 ayın zirvesindeki altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    Adım adım rekora koşuyor! Altın fiyatları hız kesmiyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

    Son 6 ayın zirvesine ulaşan altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 505 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Peki 20 Mayıs gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte cevabı!

    ALTINDA KRİTİK DİRENÇ AŞILDI

    Analistler tarafından 1875 dolar direnci ön plana çıkarılmıştı ve dün itibariyle bu seviye de aşılmış oldu. Altın analistleri, altın destekli borsa yatırım fonlarının toparlanmaya başlamalarının yukarı harekette etkili olduğunu belirtirken küresel piyasalarda dolar kurundaki gerilemenin de altın fiyatlarını tırmandırdığını açıklıyorlar.

    20 MAYIS ALTIN FİYATLARI!

    22 AYAR BİLEZİK

    Alış: 452,36
    Satış: 483,85

    CUMHURİYET ALTIN

    Alış: 3.314,00
    Satış: 3.364,00

        YARIM ALTIN

        Alış: 1.605,00
        Satış: 1.665,00

        ATA ALTIN

        Alış: 3.294,00
        Satış: 3.403,00

        GRAM ALTIN

        Alış: 507,26
        Satış: 507,35

        ÇEYREK ALTIN

        Alış: 807,00
        Satış: 832,00
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        Haberler Ekonomi Adım adım rekora koşuyor! Altın fiyatları hız kesmiyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?