Adım adım rekora koşuyor! Altın fiyatları hız kesmiyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

Son 6 ayın zirvesine ulaşan altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 505 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Peki 20 Mayıs gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte cevabı!