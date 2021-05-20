Adım adım rekora koşuyor! Altın fiyatları hız kesmiyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

Son 6 ayın zirvesine ulaşan altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 505 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Peki 20 Mayıs gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte cevabı!
ALTINDA KRİTİK DİRENÇ AŞILDI
Analistler tarafından 1875 dolar direnci ön plana çıkarılmıştı ve dün itibariyle bu seviye de aşılmış oldu. Altın analistleri, altın destekli borsa yatırım fonlarının toparlanmaya başlamalarının yukarı harekette etkili olduğunu belirtirken küresel piyasalarda dolar kurundaki gerilemenin de altın fiyatlarını tırmandırdığını açıklıyorlar.
20 MAYIS ALTIN FİYATLARI!
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 452,36
Satış: 483,85
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.314,00
Satış: 3.364,00