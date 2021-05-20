Mercan Kimya halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Mercan Kimya hisse fiyatı!

Mercan Kimya MERCN.HE kodu ile halka arz edilecektir. 4. Halka arza son katılım tarihi 21 Mayıs 2021 Cuma saat: 10.30-13.00 arasındadır.

MERCAN KİMYA HAKKINDA

1977 yılında Denizli'de kurulan Mercan Kimya, Türkiye'nin ilk parafin u¨reten firması olma özelliği taşıyor.

Yılda 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, iç ve dış pazarlara yönelik parafin, parafin emülsiyonu, parafinik yağlar ve vazelin üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; üretimin yüzde 60'ı 80 ükeye ihraç ediliyor.