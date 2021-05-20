Mercan Kimya halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Mercan Kimya hisse fiyatı!

SPK tarafından başvurusu onaylanan Mercan Kimya halka arz hangi bankalarda? Mercan Kimya hisse fiyatı ne kadar? Kökleri 1977 yılına uzanan Denizli merkezli Mercan Kimya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla halka arz sürecini başlattığını duyurdu. Hisseleri 20-21 Mayıs tarihleri arasında satın alabileceksiniz.
MERCAN KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?
1977'den bu yana hizmet veren Mercan Kimya hisselerini 20-21 Mayıs tarihleri arasında halka arza açacağını belirtti. Şirketin Genel Müdürü Harun Aydın, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi Mercan Kimya, 20-21 Mayıs tarihlerinde halka arz ve talep toplama sürecine katılmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan şirket, halka arz sürecinde borsada satış yoluyla ve eşit dağıtım olacak şekilde, 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleştirileceği belirtildi.
Mercan Kimya MERCN.HE kodu ile halka arz edilecektir. 4. Halka arza son katılım tarihi 21 Mayıs 2021 Cuma saat: 10.30-13.00 arasındadır.
MERCAN KİMYA HAKKINDA
1977 yılında Denizli'de kurulan Mercan Kimya, Türkiye'nin ilk parafin u¨reten firması olma özelliği taşıyor.
Yılda 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, iç ve dış pazarlara yönelik parafin, parafin emülsiyonu, parafinik yağlar ve vazelin üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; üretimin yüzde 60'ı 80 ükeye ihraç ediliyor.