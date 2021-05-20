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    • Ekonomi
    • 20.05.2021 08:47
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    • 20.05.2021 08:50
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    ! ta yeni ÖTV düzenlemesi! Benzin, motorin, LPG litre fiyatlarına ne kadar zam geldi?

    haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte taki ÖTV oranı artırıldı. Karara göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatından alınan ÖTV 1 lira 33 kuruş, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresinden alınan ÖTV 1 lira 58 kuruş, motorinin litresinden alınan ÖTV 1 lira 29 kuruş, LPG'nin litresinden alınan ÖTV ise 81 kuruş olacak. Kararla beraber litre fiyatlarında benzinde 55 kuruş, motorinde 67 kuruş, LPG de 35 kuruş artış olacak.

    Akaryakıtta yeni ÖTV düzenlemesi! Fiyatlar değişti

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı 1 lira 33 kuruş olacak.

    98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

    Motorinin litresinden alınacak ÖTV ise 1 lira 29 kuruş olurken, LPG'ninki ise 81 kuruş olarak belirlendi.

    ÖTV ARTIŞI KAYNAKLI ZAM
    Akaryakıt fiyatlarında ÖTV artışı kaynaklı zam geldi.

    Litre fiyatlarında benzinde 55 kuruş, motorinde 67 kuruş, LPG de 35 kuruş artış olacak.

        TAVAN FİYAT UYGULAMASI SONA ERDİ
        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonunu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması 17 Mayıs'ta sona erdi.



        İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu.



        Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Akaryakıtta yeni ÖTV düzenlemesi! Benzin, motorin, LPG litre fiyatlarına ne kadar zam geldi?