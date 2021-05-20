TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı meslek dalı grubuna göre ödeme yapacak olan bakanlık, süreç hakkında detaylı bilgileri bu hafta içerisinde yayımlayacak.

Toplam 1 milyon 385 bin esnafın yararlanabileceği esnaf destek paketi başvuru şartları ve kimlere verileceği de yayımlanacak olan duyuru ile detaylandırılacak.

Esnafa hibe desteği başvurusu için detaylar, önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak. Hibe desteği hakkında detaylar yayınlandığı an haberimize eklenecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;