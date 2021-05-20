Arama motorları üzerinden Camcılar, çilingirler, bakırcılar 3000 TL hibe desteğini nereden alacak? 2021 hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Gündemde büyük bir ilgi uyandıran ve esnafa rahat bir nefes aldıran destek bir sefere mahsus ödenecek. Peki Camcılar, çilingirler, bakırcılar 3000 TL hibe desteğini alabilmek için ne zaman ve nereye başvuru yapacak? Esnafa hibe desteği hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSUSU NASIL YAPILIR?
Detaylar henüz açıklanmadı. Başvuruların E-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
Esnaflara bir seferliğe mahsus 3 ile 5 bin lira hibe verilecek.
HİBE DESTEĞİ HANGİ ESNAFLARA VERİLECEK?
Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.