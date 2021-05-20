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    • Ekonomi
    • 20.05.2021 10:39
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    • 20.05.2021 11:12
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    Gündemde yüzbinlerce kişi , , ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. 17 Mayıs’ta gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınındna ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar için müjdeli haber geldi ve 3000 bin TL nin verileceği meslekler, detaylar açıklandı. Peki ? Camcılar, çilingirler, bakırcılar bu imkandan nasıl faydalanacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Camcılar, çilingirler, bakırcılar 3000 TL hibe desteğini nereden alacak?

    Arama motorları üzerinden Camcılar, çilingirler, bakırcılar 3000 TL hibe desteğini nereden alacak? 2021 hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Gündemde büyük bir ilgi uyandıran ve esnafa rahat bir nefes aldıran destek bir sefere mahsus ödenecek. Peki Camcılar, çilingirler, bakırcılar 3000 TL hibe desteğini alabilmek için ne zaman ve nereye başvuru yapacak? Esnafa hibe desteği hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSUSU NASIL YAPILIR?

    Detaylar henüz açıklanmadı. Başvuruların E-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    Esnaflara bir seferliğe mahsus 3 ile 5 bin lira hibe verilecek.

    HİBE DESTEĞİ HANGİ ESNAFLARA VERİLECEK?

    Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

        TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

        Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı meslek dalı grubuna göre ödeme yapacak olan bakanlık, süreç hakkında detaylı bilgileri bu hafta içerisinde yayımlayacak.

        Toplam 1 milyon 385 bin esnafın yararlanabileceği esnaf destek paketi başvuru şartları ve kimlere verileceği de yayımlanacak olan duyuru ile detaylandırılacak.

        Esnafa hibe desteği başvurusu için detaylar, önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak. Hibe desteği hakkında detaylar yayınlandığı an haberimize eklenecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;

        1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

        2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

        1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

        2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
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