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    • Ekonomi
    • 20.05.2021 23:17
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    • 20.05.2021 23:17
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    Kripto devleri 3 altcoine yatırım yapıyor! ADA, SAFEMOON,DOGE ivme kazandı, uçuşa geçti! Bitcoin'den kaçan kaçana...

    Bitcoin'in düşüşüyle birlikte alt coinlerde yaşanan düşüş de dikkat çekiyor. Yıl başından bu yana üçüncü büyük çöküntüyü yaşayan kripto varlık piyasası, son üç günde yüzde 50 düşüşe geçti. Bununla birlikte yatırımcılar bu durumdan oldukça tedirgin. Analistlere göre şu anda en kaçınılmaz olarak konumlandırılmış olan, gelecek vaat eden üç altcoin bulunuyor. Peki, Gelecek vaat eden altcoinler nedir? Bitcoin neden düşüyor? İşte kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Kripto devleri 3 altcoine yatırım yapıyor!

    Yıl başından bu yana üçüncü büyük çöküntüyü yaşayan kripto varlık piyasası, son üç günde yüzde 50 düşüşe geçti. Bununla birlikte yatırımcılar bu durumdan oldukça tedirgin. Analistlere göre şu anda en kaçınılmaz olarak konumlandırılmış olan, gelecek vaat eden üç altcoin bulunuyor. Peki, Gelecek vaat eden altcoinler nedir? Bitcoin neden düşüyor? İşte kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler...

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Kripto para piyasasındaki kayıplar son bir haftada yüzde 50'ye yaklaşırken, pazar büyüklüğü 2.3 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara kadar düştü. 2020 Mart çöküşünden bu yana en büyük tek günlük satış dalgası dün yaşadı. Bybt verilerine göre son 24 saatte 2.5 milyar dolar değerinde uzun pozisyon kapatan yatırımcılar, farklı alanlara kaydı.

    GELECEK VAAT EDEN 3 ALTOCİN!

    Cardano (ADA)

    Fiyat ve genel piyasa değeri açısından, Cardano zaten aya doğru gidiyor. Birçok altcoin, ayakta kalmak için mücadele etmesine rağmen ayı piyasasının sonuçlarına maruz kalmış olsa da, Cardano (ADA), benzersiz bir fayda sağladı.

        Varlıkların enerji tüketim seviyesi toplulukta trend bir konu haline geldikten sonra, yatırımcılar gözlerini Cardano ADA gibi çevre dostu varlıklara çevirmeye başladı ve bu da onu yakın vadede en çekici altcoinlerden biri haline getirdi.

        Cardano ayrıca, 16 Mayısta 2.46 dolarlık yeni bir zirveye ulaşarak piyasa enkazına meydan okumayı başardı. Yazım sırasında 1.79 dolardan el değiştiren ADA'nın piyasa değeri 79 milyar dolara yükseldi. Yatırımcılar PoS kullanan enerji dostu bir ağ olması nedeniyle Cardano'ya yatırım yaparken, artan satın alma ilgisinin, uzun vadede 5. en büyük varlığı yeni zirvelere göndermesi şaşırtıcı olmayacaktır.

        SAFEMOON (SAFEMOON)

        SafeMoon, kripto piyasasının yeni çocuğu olarak son zamanlarda üstel fiyat rallileri ve oldukça büyük bir sosyal medya desteği gördü. Bu da onu kan banyosundan başarıyla kaçan az sayıdaki varlıktan biri haline getirdi.

        Varlığa 40.000 dolar yatırım yaptığını açıklayan Barstool Sports CEO'su Dave Portnoy'un duyurusundan sonra kripto para birimi topluluğu karışırken, analistler yoğun piyasa dalgalanmasına karşı uyarıda bulundu.

        Yazım sırasında, kripto para birimi sıralamasında 202. sırada bulunan coin, son 24 saatte %8'lik bir artışla 0.000006524 dolardan işlem görüyor. Uzun vadede, proje borsalarda listelenmeye devam ederken, bir avuç analist, çaylak şansının SafeMoon'a isabet edip onu daha yüksek bir fiyat seviyesine gönderebileceğine inanıyor. Ancak, varlığın yeni fiyat seviyelerini koruyup koruyamayacağı, zamana bırakılması gereken bir sorudur.

        Dogecoin (DOGE)

        Bu noktada, Dogecoin'in geleceği açıkça umut verici. Yılın büyük bir kısmında varlığı yukarıya taşıyan Elon Musk'ın desteğinin yanı sıra; Coinbase gibi büyük ellerin nihayet varlığı ticarete koymasıyla kurumsal ilginin fırlayabileceği düşünülüyor.

        Coinbase, ilk çeyrek kazanç görüşmelerinde şunları söyledi: "Önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde Doge'u listelemeyi planlıyoruz. Ve daha geniş anlamda, gelecekte varlık eklemeyi nasıl hızlandırabileceğimize odaklanacağız. "

        DOGE rallisinin büyük bir bahis olduğunu tahmin eden piyasa uzmanlarının sayısı oldukça yüksek. Aynı zamanda, bu uzmanların birçoğu, kurumsal desteğin önümüzdeki aylarda yükselen fiyat performansını takip ederek artabileceğine inanıyor.
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