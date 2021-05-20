Kripto devleri 3 altcoine yatırım yapıyor! ADA, SAFEMOON,DOGE ivme kazandı, uçuşa geçti! Bitcoin'den kaçan kaçana...

Varlıkların enerji tüketim seviyesi toplulukta trend bir konu haline geldikten sonra, yatırımcılar gözlerini Cardano ADA gibi çevre dostu varlıklara çevirmeye başladı ve bu da onu yakın vadede en çekici altcoinlerden biri haline getirdi.

Cardano ayrıca, 16 Mayısta 2.46 dolarlık yeni bir zirveye ulaşarak piyasa enkazına meydan okumayı başardı. Yazım sırasında 1.79 dolardan el değiştiren ADA'nın piyasa değeri 79 milyar dolara yükseldi. Yatırımcılar PoS kullanan enerji dostu bir ağ olması nedeniyle Cardano'ya yatırım yaparken, artan satın alma ilgisinin, uzun vadede 5. en büyük varlığı yeni zirvelere göndermesi şaşırtıcı olmayacaktır.