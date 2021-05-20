Kripto devleri 3 altcoine yatırım yapıyor! ADA, SAFEMOON,DOGE ivme kazandı, uçuşa geçti! Bitcoin'den kaçan kaçana...

Yıl başından bu yana üçüncü büyük çöküntüyü yaşayan kripto varlık piyasası, son üç günde yüzde 50 düşüşe geçti. Bununla birlikte yatırımcılar bu durumdan oldukça tedirgin. Analistlere göre şu anda en kaçınılmaz olarak konumlandırılmış olan, gelecek vaat eden üç altcoin bulunuyor. Peki, Gelecek vaat eden altcoinler nedir? Bitcoin neden düşüyor? İşte kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler...
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Kripto para piyasasındaki kayıplar son bir haftada yüzde 50'ye yaklaşırken, pazar büyüklüğü 2.3 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara kadar düştü. 2020 Mart çöküşünden bu yana en büyük tek günlük satış dalgası dün yaşadı. Bybt verilerine göre son 24 saatte 2.5 milyar dolar değerinde uzun pozisyon kapatan yatırımcılar, farklı alanlara kaydı.
GELECEK VAAT EDEN 3 ALTOCİN!
Cardano (ADA)
Fiyat ve genel piyasa değeri açısından, Cardano zaten aya doğru gidiyor. Birçok altcoin, ayakta kalmak için mücadele etmesine rağmen ayı piyasasının sonuçlarına maruz kalmış olsa da, Cardano (ADA), benzersiz bir fayda sağladı.