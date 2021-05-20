Herkes zam beklerken şoke oldu! Fiyatı 30.000 TL düşen sıfır araç modelleri: Pek çok 2021 model sıfır araba modellerine yaklaşık olarak 30.000 TL çevresinde indirim geldi. Hepimizin yakından bildiği üzere yeni ÖTV kanunu sonrasında satış maliyeti 130 bin TL'nin altında bulunan araçlara yüzde 50 ÖTV artı yüzde 18 Katma Değer Vergisi uygulanırken 130 bin TL'nin üzerinde satış maliyetine sahip araçlara yüzde 80 ÖTV artı yüzde 18 Katma Değer Vergisi vergisi uygulanıyor. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 171.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 167.000 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 205.500 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 225.000 TL
Lansmana özel fiyatı: 219.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 160.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Fiyatı 191.900 TL
DACİA
Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 198.000 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model
Liste fiyatı 198.000 TL