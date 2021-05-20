Herkes zam beklerken şoke oldu! Fiyatı 30.000 TL düşen sıfır araç modelleri: Pek çok 2021 model sıfır araba modellerine yaklaşık olarak 30.000 TL çevresinde indirim geldi. Hepimizin yakından bildiği üzere yeni ÖTV kanunu sonrasında satış maliyeti 130 bin TL'nin altında bulunan araçlara yüzde 50 ÖTV artı yüzde 18 Katma Değer Vergisi uygulanırken 130 bin TL'nin üzerinde satış maliyetine sahip araçlara yüzde 80 ÖTV artı yüzde 18 Katma Değer Vergisi vergisi uygulanıyor. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.