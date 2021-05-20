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    • Ekonomi
    • 21.05.2021 08:26
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    • Son Güncelleme:
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    • 21.05.2021 08:27
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    , , ... Herkes zam beklerken şoke oldu! Fiyatı 30.000 TL düşen sıfır araç modelleri:

    2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Listede 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor. Sizin için 'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.

    takvim.com.tr
    Fiyatı 30.000 TL düşen sıfır araç modelleri: Dacia, Kia, Ford Fiat Opel Hyundai Peugeot Renault...

    Herkes zam beklerken şoke oldu! Fiyatı 30.000 TL düşen sıfır araç modelleri: Pek çok 2021 model sıfır araba modellerine yaklaşık olarak 30.000 TL çevresinde indirim geldi. Hepimizin yakından bildiği üzere yeni ÖTV kanunu sonrasında satış maliyeti 130 bin TL'nin altında bulunan araçlara yüzde 50 ÖTV artı yüzde 18 Katma Değer Vergisi uygulanırken 130 bin TL'nin üzerinde satış maliyetine sahip araçlara yüzde 80 ÖTV artı yüzde 18 Katma Değer Vergisi vergisi uygulanıyor. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.


    CİTROEN

    C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

    Fiyatı: 171.000 TL

    Kampanyalı fiyatı: 167.000 TL

    CİTROEN

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

    Fiyatı 205.500 TL

    YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

    Fiyatı: 225.000 TL

    Lansmana özel fiyatı: 219.000 TL

    DACİA

    Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

    Fiyatı 160.000 TL

    DACİA

    Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg

    Fiyatı 191.900 TL

    DACİA

    Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull

    Liste fiyatı 198.000 TL

    Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model

    Liste fiyatı 198.000 TL

        FIAT

        EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

        Fiyatı: 156.900 TL

        Kampanyalı Fiyatı 146.900 TL

        FIAT

        EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

        Fiyatı: 175.900 TL

        Kampanyalı Fiyatı 170.900 TL

        FIAT

        Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

        Fiyatı: 213.900 TL

        Kampanyalı Fiyatı 208.900 TL

        FIAT

        Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

        Fiyatı: 179.900 TL

        Kampanyalı fiyatı: 174.900 TL

        FİAT

        PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

        Fiyatı: 167.900 TL

        Kampanyalı fiyatı 163.900 TL

        FİAT

        500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

        Fiyatı: 219.900 TL

        Kampanyalı Fiyatı: 209.900 TL

        FİAT

        500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT

        Fiyatı: 297.400 TL

        Kampanyalı fiyatı 228.100 TL

        FORD

        Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model

        Fiyatı 203.550 TL

        FORD

        Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

        Fiyatı 220.800 TL

        FORD

        EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

        Fiyatı 277.600 TL

        FORD

        Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin

        Liste fiyatı 231.000 TL

            HONDA

            Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin

            Liste fiyatı 294.500 TL

            HYUNDAİ

            Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

            Liste fiyatı 158.950 TL

            Kampanyalı fiyatı 154.950 TL

            HYUNDAİ

            Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

            Liste fiyatı 168.550 TL

            Kampanyalı fiyatı 146.732 TL

            HYUNDAİ

            Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

            Fiyatı 231.500 TL

            HYUNDAİ

            Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

            Liste fiyatı 282.500 TL

            Kampanyalı fiyatı 231.105 TL

            KİA

            YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik

            Fiyatı: 172.900 TL

            Kampanyalı fiyatı 170.900 TL

            KİA

            YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020

            Fiyatı: 161.500 TL

            Kampanyalı fiyatı 156.500 TL

            KİA

            YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

            Fiyatı: 190.900 TL

            Kampanyalı fiyatı 190.900 TL

            KİA

            CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Elegance Tekno Paket - 2020 model

            Fiyatı: 189.900 TL

            KİA

            Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS

            Fiyatı 231.600 TL

                MITSUBISHI

                Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

                Fiyatı 186.350 TL

                Kampanyalı fiyatı 182.800 TL

                MITSUBISHI

                Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model

                Fiyatı 300.394 TL

                Kampanyalı fiyatı 287.650 TL

                NİSSAN

                Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

                Fiyatı 204.400 TL

                Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

                Fiyatı 231.300 TL

                Kampanyalı Fiyatı 229.900 TL

                OPEL

                Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

                Fiyatı 176.900 TL

                OPEL

                ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP

                Fiyatı 279.500 TL

                OPEL

                YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition

                Fiyatı 219.900 TL

                    PEUGEOT

                    Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

                    Liste fiyatı 192.000 TL

                    Kampanyalı Fiyat 189.000 TL

                    PEUGEOT

                    Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik

                    Fiyatı 283.253 TL

                    Kampanyalı fiyatı: 280.000 TL

                    PEUGEOT

                    Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

                    Fiyatı 318.153 TL

                    Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL

                    RENAULT

                    Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

                    Liste fiyatı 171.900 TL

                    RENAULT

                    Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg

                    Liste fiyatı 293.000 TL

                    RENAULT

                    Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

                    Fiyatı 219.000 TL

                    SEAT

                    IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style

                    Liste fiyatı 170.000 TL

                    Kampanyalı fiyatı: 159.900 TL

                    SEAT

                    YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

                    Fiyatı 231.000

                    SEAT

                    ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus

                    Fiyatı 231.000 TL

                        SKODA

                        Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium

                        Fiyatı 222.900 TL

                        Mayıs ayı fiyatı 205.400 TL

                        SKODA

                        Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

                        Liste Fiyatı 291.400 TL

                        Kampanyalı fiyatı 231.100 TL

                        KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium

                        Fiyatı 316.900 TL

                        Kampanyalı fiyatı 290.400 TL

                        SUZUKİ

                        SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli

                        Liste fiyatı 226.900 TL

                        Kampanyalı fiyatı 216.900 TL

                        TOYOTA

                        Yeni Corolla 1.5 Vision

                        Liste fiyatı 211.700 TL

                        TOYOTA

                        Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S

                        Fiyatı 293.500

                        TOYOTA

                        Yaris 1.5 Dream Multidrive S

                        Liste Fiyatı 219.650 TL

                        Kampanyalı fiyatı 213.400 TL
                            İsrail ile Hamas ateşkesi başladı
                            Haberler Ekonomi Dacia, Kia, Ford Fiat Opel Hyundai Peugeot Renault... Herkes zam beklerken şoke oldu! Fiyatı 30.000 TL düşen sıfır araç modelleri: