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    • Ekonomi
    • 20.05.2021 10:58
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    • 20.05.2021 10:58
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    5 bin TL başvuru ekranı! ? su ne zaman?

    5 bin TL başvurusu ne zaman? ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. sorusunun cevabı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu hibe desteği müjdesi esnafların yüzünü güldürecek. Binlerce esnaf 5 bin TL hibe desteğinden faydalanabilecek. Peki hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    5 bin TL hibe desteği başvuru ekranı! Esnaf hibe desteği nasıl alınır? Hibe desteği başvurusu ne zaman?

    Esnaf hibe desteği nasıl alınır? 5 bin TL hibe desteği başvuru ekranı! Hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak? Esnaflar 3 bin TL ve 5 bin TL destek alacak. Böylelikle toplamda milyonlarca lira destek verilecek. Mesleğe ve iş gruplarına göre alınan miktar değişiklik gösterecek. İşte 5 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman sorusunun yanıtı!

    5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Sektöre göre 5 bin TL ve 3 bin TL ödeme yapacak olan Ticaret Bakanlığı, önceki aylarda ödemesine başlanan esnafa gelir kaybı desteği için müracaatları E-Devlet üzerinden alınırken, gözler yeni başvurulara çevrildi. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi ise henüz verilmedi.

    ESNAFA HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;

    1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

    2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

        NEFES KREDİSİ DE VERİLECEK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan nefes kredisi için de duyuru yaptı. Açıklamada, "Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri yer aldı.

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Daha önceki başvuruda olduğu gibi destek başvurularının elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması bekleniyor.

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