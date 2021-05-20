5 bin TL hibe desteği başvuru ekranı! Esnaf hibe desteği nasıl alınır? Hibe desteği başvurusu ne zaman?

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sektöre göre 5 bin TL ve 3 bin TL ödeme yapacak olan Ticaret Bakanlığı, önceki aylarda ödemesine başlanan esnafa gelir kaybı desteği için müracaatları E-Devlet üzerinden alınırken, gözler yeni başvurulara çevrildi. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi ise henüz verilmedi.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;