Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,77 artışla 1 trilyon 670 milyar 454 milyon 585 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,34 yükselişle 2 trilyon 46 milyar 34 milyon 657 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 433 milyon dolar artarak 254 milyar 339 milyon dolara çıktı.