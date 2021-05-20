Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 7 Mayıs ile biten haftada 76 milyar 801 milyon 699 bin lira artarak 3 trilyon 782 milyar 309 milyon 73 bin liradan, 3 trilyon 859 milyar 111 milyon 72 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,77 artışla 1 trilyon 670 milyar 454 milyon 585 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,34 yükselişle 2 trilyon 46 milyar 34 milyon 657 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 433 milyon dolar artarak 254 milyar 339 milyon dolara çıktı.
Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 226 milyar 630 milyon dolar olurken, bunun 141 milyar 945 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 84 milyar 685 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,39 azalarak 654 milyar 778 milyon 12 bin lira oldu.