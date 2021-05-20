20 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|86,50
|79,90
|8,26
|Fenerbahçe Futbol
|30,54
|28,44
|7,38
|Enerjisa Enerji
|10,97
|10,61
|3,39
|Zorlu Enerji
|2,22
|2,15
|3,26
|Vestel
|32,54
|31,58
|3,04
|Karsan Otomotiv
|4,79
|4,67
|2,57
|Parsan
|31,86
|31,14
|2,31
|Borusan Mannesmann
|28,18
|27,62
|2,03
|Gübre Fabrikaları
|63,75
|62,55
|1,92
|Kartonsan
|63,80
|62,60
|1,92
|Halk GMYO
|3,30
|3,24
|1,85
|Coca Cola İçecek
|83,80
|82,35
|1,76
|Aksa
|16,19
|15,92
|1,70
|Petkim
|6,36
|6,26
|1,60
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,84
|17,58
|1,48
|İndeks Bilgisayar
|7,28
|7,18
|1,39
|Deva Holding
|28,66
|28,30
|1,27
|Kervan Gıda
|16,78
|16,60
|1,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,39
|8,32
|0,84
|Odaş Elektrik
|2,49
|2,47
|0,81
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|17,26
|17,90
|-3,58
|Ereğli Demir Çelik
|18,74
|19,35
|-3,15
|Konya Çimento
|935,10
|965,10
|-3,11
|Kardemir (D)
|8,08
|8,33
|-3,00
|Bera Holding
|27,16
|28,00
|-3,00
|Doğuş Otomotiv
|28,34
|29,14
|-2,75
|Otokar
|313,40
|322,10
|-2,70
|Ford Otosan
|174,80
|179,60
|-2,67
|Netaş Telekomünikasyon
|23,00
|23,58
|-2,46
|Bagfaş
|25,58
|26,22
|-2,44
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,32
|1,35
|-2,22
|Ege Endüstri
|1.357,50
|1.386,00
|-2,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,07
|-1,87
|SASA Polyester
|33,44
|34,04
|-1,76
|Akbank
|5,11
|5,20
|-1,73
|Türk Traktör
|197,00
|200,40
|-1,70
|Nuh Çimento
|53,10
|54,00
|-1,67
|Tüpraş
|99,95
|101,60
|-1,62
|GSD Holding
|1,82
|1,85
|-1,62
|Türk Telekom
|6,92
|7,03
|-1,56