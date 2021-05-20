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    • Ekonomi
    • 20.05.2021 17:32
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    • 20.05.2021 17:32
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    20 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Jantsa Jant Sanayi hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 8,26 oranında 86,50'den yükselerek işlem gördü. 20 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    20 Mayıs borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Jantsa Jant Sanayi 86,50 79,90 8,26
    Fenerbahçe Futbol 30,54 28,44 7,38
    Enerjisa Enerji 10,97 10,61 3,39
    Zorlu Enerji 2,22 2,15 3,26
    Vestel 32,54 31,58 3,04
    Karsan Otomotiv 4,79 4,67 2,57
    Parsan 31,86 31,14 2,31
    Borusan Mannesmann 28,18 27,62 2,03
    Gübre Fabrikaları 63,75 62,55 1,92
    Kartonsan 63,80 62,60 1,92
    Halk GMYO 3,30 3,24 1,85
    Coca Cola İçecek 83,80 82,35 1,76
    Aksa 16,19 15,92 1,70
    Petkim 6,36 6,26 1,60
    İş Yatırım Menkul Değerler 17,84 17,58 1,48
    İndeks Bilgisayar 7,28 7,18 1,39
    Deva Holding 28,66 28,30 1,27
    Kervan Gıda 16,78 16,60 1,08
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,39 8,32 0,84
    Odaş Elektrik 2,49 2,47 0,81

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Yataş 17,26 17,90 -3,58
    Ereğli Demir Çelik 18,74 19,35 -3,15
    Konya Çimento 935,10 965,10 -3,11
    Kardemir (D) 8,08 8,33 -3,00
    Bera Holding 27,16 28,00 -3,00
    Doğuş Otomotiv 28,34 29,14 -2,75
    Otokar 313,40 322,10 -2,70
    Ford Otosan 174,80 179,60 -2,67
    Netaş Telekomünikasyon 23,00 23,58 -2,46
    Bagfaş 25,58 26,22 -2,44
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,32 1,35 -2,22
    Ege Endüstri 1.357,50 1.386,00 -2,06
    İhlas Gayrimenkul 1,05 1,07 -1,87
    SASA Polyester 33,44 34,04 -1,76
    Akbank 5,11 5,20 -1,73
    Türk Traktör 197,00 200,40 -1,70
    Nuh Çimento 53,10 54,00 -1,67
    Tüpraş 99,95 101,60 -1,62
    GSD Holding 1,82 1,85 -1,62
    Türk Telekom 6,92 7,03 -1,56

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    Haberler Ekonomi 20 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?