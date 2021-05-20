20 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 86,50 79,90 8,26 Fenerbahçe Futbol 30,54 28,44 7,38 Enerjisa Enerji 10,97 10,61 3,39 Zorlu Enerji 2,22 2,15 3,26 Vestel 32,54 31,58 3,04 Karsan Otomotiv 4,79 4,67 2,57 Parsan 31,86 31,14 2,31 Borusan Mannesmann 28,18 27,62 2,03 Gübre Fabrikaları 63,75 62,55 1,92 Kartonsan 63,80 62,60 1,92 Halk GMYO 3,30 3,24 1,85 Coca Cola İçecek 83,80 82,35 1,76 Aksa 16,19 15,92 1,70 Petkim 6,36 6,26 1,60 İş Yatırım Menkul Değerler 17,84 17,58 1,48 İndeks Bilgisayar 7,28 7,18 1,39 Deva Holding 28,66 28,30 1,27 Kervan Gıda 16,78 16,60 1,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,39 8,32 0,84 Odaş Elektrik 2,49 2,47 0,81

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: