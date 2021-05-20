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    • Ekonomi
    • 20.05.2021 11:11
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    • 20.05.2021 11:11
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    Gündemde milyonlarca esnaf merakla , ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 17 Mayıs Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi ve müjdeli haberi verdi. Koronavirüs nedeniyle ekonomisi bozulan esnaf vatandaşlar 3000 bin TL nin ne zaman verileceğini, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını merak eder oldu. Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmeciler için su ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri 3000 TL hibe desteğini ne zaman alacak?

    Arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri 3000 TL hibe desteğini ne zaman alacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gündemde büyük bir merak yaratan ve esnafa rahat bir nefes aldırmayı amaçlayan 3000 TL hibe desteğini bir an önce almak isteyen esnaflar hangi mesleklerin bu fırsattan yararlanabileceği merak eder oldu. 2021 hibe desteği başvurusu ve diğer tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    ESNAFA HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Hemen şunu belirtelim ki, esnafa hibe desteğinin başvuru süreci ve ödemelerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

    5 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

    5 bin TL hibe verilecek birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor.

    3 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

    3 bin TL destek verilecek ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

        Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

        Erdoğan yapılacak destekleri şöyle sıraladı:

        "Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.

        Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir."
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