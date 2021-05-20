Arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde Tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmecileri 3000 TL hibe desteğini ne zaman alacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gündemde büyük bir merak yaratan ve esnafa rahat bir nefes aldırmayı amaçlayan 3000 TL hibe desteğini bir an önce almak isteyen esnaflar hangi mesleklerin bu fırsattan yararlanabileceği merak eder oldu. 2021 hibe desteği başvurusu ve diğer tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
ESNAFA HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, esnafa hibe desteğinin başvuru süreci ve ödemelerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
5 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?
5 bin TL hibe verilecek birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor.
3 BİN TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?
3 bin TL destek verilecek ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.