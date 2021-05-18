Ziraat Bankası çiftçi kredi erteleme nasıl yapılır? Çiftçi borçları ertelendi mi?

ÇİFTÇİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya desteklemeyle birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.''

Çiftçilerin borçlarının erteleneceği konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen arazi sahiplerinin değerlendireceğini belirtti. Bu kapsamda yapılacak belirlemelerin ardından ne zamana kadar ertelendiğinin bilgisi verilmedi.