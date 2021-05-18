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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 14:40
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    • 18.05.2021 14:40
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    Ziraat Bankası nasıl yapılır? ertelendi mi?

    ertelendi mi? Pandemi dönemi ve kuraklık nedeniyle olumsuz etkilenen çiftçilere müjdeli haber geldi. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla çiftçilere müjdeli haber geldi. Çiftçilerin borçlarının erteleneceği konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen arazi sahiplerinin değerlendireceğini belirtti. Peki Ziraat Bankası nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası çiftçi kredi erteleme nasıl yapılır? Çiftçi borçları ertelendi mi?

    Çiftçi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası çiftçi kredi erteleme yolları çiftçiler tarafından sorgulanıyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla çiftçilere müjdeyi verdi. Koronavirüs sürecinden en çok etkilenen meslek grupları arasında yer alan çiftçilere müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi borçlarının erteleneceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ziraat Bankası kredi erteleme yolları sorgulanıyor.

    ÇİFTÇİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    ''Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya desteklemeyle birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.''

    Çiftçilerin borçlarının erteleneceği konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen arazi sahiplerinin değerlendireceğini belirtti. Bu kapsamda yapılacak belirlemelerin ardından ne zamana kadar ertelendiğinin bilgisi verilmedi.

    2021 ALIM FİYATLARI

    Ton başına bin 275 olan arpa fiyatını bin 750 liraya yükseltiyoruz. Nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlendi. Açıkladığımız alım fiyatları diğer alım kurumları için de referans alım olacak, farklı fiyatlandırma alınmayacak.



    Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3.87 liraya, destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz tek karış toprağı boş bırakmadan dikmeleri ekmeleridir. Yeni hasat döneminin milletimize, ülkemize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Görüldüğü gibi TC tarihinde görülmemiş destek paketleriyle insanlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Tüm bu gayretlerimize rağmen gönlü buruk vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımızın gereğidir. Bizim bu husustaki muhatabımız da milletimizin kendisidir. Eğer işi doğru yapmışsak milletimizden göreceğiz.

        ZİRAAT BANKASI KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?

        Bankadan paylaşılan kredi erteleme mesajı şu şekilde:

        Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamına giren doğal afetlerden etkilenen çiftçilerimizin yalnızca faiz indirimli (sübvansiyonlu) olarak kullandıkları kredileri 1 yıla kadar ertelenebilmekte ya da azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilmektedir.

        Tarımsal faaliyetlerine devam eden ve kredi borçlarını erteleme ya da taksitlendirme seçeneğini kullanarak, vadeye yaymak suretiyle geri ödeme imkânlarını geliştirmek isteyen üreticilerimizin, gerekli şartları taşımaları hâlinde, tarımsal faaliyetlerinin gerektirdiği kadar ilave faiz indirimli (sübvansiyonlu) kredi kullanabilme imkânı da mevcuttur.

        Diğer taraftan, durumları Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirlenen kapsama uymayan ancak, tarımsal üretim faaliyetlerine devam etmekle birlikte verim düşüklüğü, piyasada oluşan fiyatların düşük olması, hastalık, pazar daralması vb. gibi doğal afetler dışındaki nedenlerle tarımsal faaliyetlerinde ve gelir akışlarında aksama yaşayan üreticilerimizin Bankamıza olan sübvansiyonlu ya da sübvansiyonsuz kredi borçlarıyla ilgili olarak, Bankamızca uygun faiz oranları ile 5 yıla kadar vadeli, farklı yapılandırma alternatifleri de sunulmaktadır.

        Tarımsal faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Bankamıza kredi borcu bulunan ve yukarıda belirtilen kapsama giren müşterilerimizi yapılandırma olanakları hakkında bilgi almak üzere şubelerimize bekliyoruz.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası çiftçi kredi erteleme nasıl yapılır? Çiftçi borçları ertelendi mi?