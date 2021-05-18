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    • 19.05.2021 00:04
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    Ratings: sıkıntısı üretiminin yüzde 5'ine mal olacak

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Ratings, küresel çapta yaşanan çip sıkıntısının üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olacağını açıkladı.

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    Fitch: Küresel çip sıkıntısı otomobil üretiminin...

    'ten yapılan açıklamada, otomotiv talebinin güçlü olduğu belirtilerek, üreticilerin en karlı modellere öncelik vererek üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye yardımcı olduğu aktarıldı.

    Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı kaydedildi.

    Açıklamada, çip sıkıntısının üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olmasının beklendiği belirtildi.

    Birçok otomobil üreticisinin 2021'in 2'nci çeyreğinde en ağır baskılarla karşılaşmayı beklediğine değinilen açıklamada, sıkıntının 2022'de giderek azalacağı aktarıldı.

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    Haberler Ekonomi Fitch Ratings: Küresel çip sıkıntısı otomobil üretiminin yüzde 5'ine mal olacak