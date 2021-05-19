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    • Ekonomi
    • 19.05.2021 15:25
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    • 19.05.2021 15:25
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    nedir? Elon Musk'ın yeni hedefi Starbase Coin (STAR) kaç dolar, nasıl alınır?

    nedir? Elon Musk'ın attığı tweetle fiyatını uçurduğu ? ? Uzun zamandır adı kripto para dünyasında geçmeyen Starbase coin yükselişe geçti. 2017 yılında piyasaya sürülen Starbese coinin trendi diğer alt coinlerden sonra düştü. Peki ?

    takvim.com.tr
    Starbase Coin nedir? Elon Musk'ın yeni hedefi Starbase Coin STAR kaç dolar, nasıl alınır?

    Starbase Coin nedir? Starbase Coin kaç dolar? Starbase Coin nasıl alınır? Kripto paralara yön veren isimlerden birisi olan Elon Musk attığı son tweetle kafaları karıştırdı. Elon Musk'ın tweeti sonrası Starbase Coin yükselişe geçti. Peki Starbase Coin nedir?

    STARBASE COİN NEDİR?

    Twitter'dan paylaşım yapan Elon Musk, SpaceX fırlatma merkezlerinin bulunduğu Teksas'taki kasabaya yeni isim önermişti.

    Musk, Boca Chica Village'ın adının Starbase (Yıldız üssü) olarak değiştirilmesini teklif etti. Musk paylaşımında, "Oradan Mars'a, dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullandı.

    SpaceX'in yeni nesil Starship fırlatma araçları Boca Chica Village'dan fırlatılıyor. Starship araçları henüz test aşamasında ama Elon Musk amacına ulaşırsa, "SpaceX, Starship'i, Starbase'den fırlattı" deme şansına sahip olacak.

    Musk'ın ilgili isim değişikliği için resmi başvuru yapmadığı belirtildi. Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr., "SpaceX ve Elon Musk bunu yapmak istiyorlarsa, yasalara uymak zorundalar. Cameron County, yasaya uygun başvuruları değerlendirecek" dedi.

    STARBASE COİN KAÇ DOLAR?

    Starbase Coin şu saatlerde 0.07 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

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