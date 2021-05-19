Starbase Coin nedir? Elon Musk'ın yeni hedefi Starbase Coin STAR kaç dolar, nasıl alınır?

SpaceX'in yeni nesil Starship fırlatma araçları Boca Chica Village'dan fırlatılıyor. Starship araçları henüz test aşamasında ama Elon Musk amacına ulaşırsa, "SpaceX, Starship'i, Starbase'den fırlattı" deme şansına sahip olacak.

Musk'ın ilgili isim değişikliği için resmi başvuru yapmadığı belirtildi. Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr., "SpaceX ve Elon Musk bunu yapmak istiyorlarsa, yasalara uymak zorundalar. Cameron County, yasaya uygun başvuruları değerlendirecek" dedi.

STARBASE COİN KAÇ DOLAR?

Starbase Coin şu saatlerde 0.07 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.