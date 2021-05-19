SSK Bağ-Kur emeklisi bayram edecek! Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Temmuz zammı ile ilgili detaylar netleşiyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl 2 defa maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli Temmuz zammı için sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;