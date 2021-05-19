Kripto para birimlerinde bugün yine hareketli dakikalar yaşanıyor. Yatırımcılar tarafından alternatif olarak görülen kripto para birimi Bitcoin'de değer kaybı günde 12'yi geçti. Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasaları 280 milyar dolar daraldı. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? İşte detaylar...

BİTCOİN, ETHEREUM VE DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satışlarını askıya almasının ardından inişe geçen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi tüm zamanların en yüksek düzeyi 64.500 dolardan yüzde 35'ten çok düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar gerileyince, piyasalarda toplam hacim de 1.8 trilyon dolara indi.