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    • Ekonomi
    • 19.05.2021 15:39
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    • 19.05.2021 15:39
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    , ve ne kadar oldu? Süratle değer kaybediyor! Son günlerde peş peşe...

    Kripto para biriminde özellikle son günlerde yaşanan düşüşle birlikte , ve 'deki son durum hakkında araştırmalar artış gösterdi. ’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasıyla, Bitcoin yüzde 12’nin üzerinde değer kaybetti. Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise yüzde 15’ten fazla düşüş yaşadı. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? İşte cevabı...

    Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?

    Kripto para birimlerinde bugün yine hareketli dakikalar yaşanıyor. Yatırımcılar tarafından alternatif olarak görülen kripto para birimi Bitcoin'de değer kaybı günde 12'yi geçti. Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasaları 280 milyar dolar daraldı. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? İşte detaylar...

    BİTCOİN, ETHEREUM VE DOGECOİN NE KADAR OLDU?

    Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satışlarını askıya almasının ardından inişe geçen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi tüm zamanların en yüksek düzeyi 64.500 dolardan yüzde 35'ten çok düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar gerileyince, piyasalarda toplam hacim de 1.8 trilyon dolara indi.

    Musk, Twitter hesabından 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin'i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin'in harcadığı enerjinin yüzde 1'inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" demişti.

    Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,854.87 ve 45,812.46 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 14.44 düşüşle 38,803.59 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 32.39 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 118 milyar dolar düşüşle 726 milyar dolara geriledi.

    Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2,880.26 ve 3,562.47 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 17.66 düşüşle 2,880.37 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 32.93 ve piyasa hacmi de yaklaşık 61 milyar dolar düşüşle 333 milyar dolar düzeyindeydi.

    Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 409.23 ve 534.18 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 22.64 düşüşle 409.37 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 39.64 ve piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 62 milyar dolar düzeyindeydi.

    Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1.0 trilyon 816 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

        Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

        Toplam 9,929 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.5'ini Bitcoin, yüzde 18.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 198 milyar dolar düzeyindeydi.

        ÇİN'İN YASAK KARARI KRİPTO PARA BİRİMLERİNE DEĞER KAYBETTİRDİ

        Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasıyla, Bitcoin yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

        2008 finans krizinin yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcılar tarafından alternatif olarak görülen kripto para birimi Bitcoin'de değer kaybı günde 12'yi geçerken, şubat ayından bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinin altı görüldü.

        Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise yüzde 15'ten fazla düşüşle 3 bin doların altına çekildi. Litecoin yüzde 12,9 düşüşle 266 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7 düşüşle 1,42 dolara geriledi.

        Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin son 7 günde yüzde 31 değer kaybederken, Ethereum yüzde 29,3, Shiba yüzde 57 değer kaybetti.

            Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasaları 280 milyar dolar daraldı.

            Çin, 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.
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